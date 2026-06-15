Debido a la conversión de varios departamentos para ofrecerse en rentas cortas en plataformas como Airbnb durante la Copa Mundial FIFA 2026, se anticipa una escasez de vivienda en renta y precios altos una vez que concluya el torneo, anticipó el corredor inmobiliario Coldwell Banker.

De acuerdo con la firma, en Monterrey la oferta de departamentos en renta de corta estancia se incrementó 100%; en Guadalajara, 50%, y en la Ciudad de México entre 30% y 40%. Sin embargo, no toda la oferta de departamentos va a tener el mismo éxito, ya que los más buscados son los que están cerca de los estadios donde se llevarán a cabo los partidos.

Así que, incluso si algunos inmuebles se quedan vacíos, el alza de las tarifas puede dejar un mercado encarecido una vez que concluya el torneo deportivo.

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Distribución de departamentos para rentar

“Pos-Mundial pudiera afectar en algunos aspectos, porque se está profesionalizando mucho el tema de la renta a corto plazo. Como migraron muchas unidades de renta a largo plazo a la de corto plazo, tal vez pudiera haber desabasto, complicaciones para adquirir renta a largo plazo. Eso pudiera afectar por las pocas unidades que hay en Monterrey. Podría haber poca oferta”, indicó Sergio Armando Rodríguez, director de Coldwell Banker Avante.

Rodríguez consideró que el mercado “tendría que equilibrarse” después de los picos altos registrados durante el Mundial. “Tendría que haber estabilidad de precios, pero estimamos que sí haya poca oferta de renta de larga estancia después del torneo”, apuntó.

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Coldwell Banker considera que las tres ciudades sede están preparadas para recibir a los turistas nacionales y extranjeros.

“Como en cualquier evento global, sobresaturamos la necesidad y ahí es donde se desestabiliza el mercado con las ocupaciones o reservas (...) El costo se ha ido incrementando gradualmente, pero el mayor legado que dejará es la profesionalización de los espacios y la infraestructura (...), esa sería la ganancia que tendríamos”, apuntó.

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Efecto en precios

En el largo plazo, la Copa Mundial deja infraestructura, pero a corto plazo ocasiona una presión temporal sobre el precio de las rentas.

En el caso de Monterrey, Juan Pablo Abaroa, director Comercial de Mx/Noreste en la consultora inmobiliaria 4S Real Estate, dijo que las rentas en zonas cercanas al Estadio BBVA podrían aumentar hasta 600%, particularmente en Guadalupe y áreas colindantes.

En Guadalajara, Daniel Blum, socio regional Mx/Occidente de 4S Real Estate, señaló que uno de los efectos más fuertes del Mundial se presenta en las tarifas hoteleras, las cuales se podrían multiplicar por 10 o más veces.

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“En el tema de Airbnb, se espera que se duplique la cantidad de espacios destinados para renta de corta estancia.

“El Estadio Akron recibirá cuatro partidos con una asistencia acumulada estimada de 190 mil espectadores, y el número de unidades Airbnb es de 6 mil 100, con tarifa promedio de mil 261 pesos, que podría duplicarse para absorber la demanda que la hotelería no alcanzará a cubrir”, anticipó.

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Para la Ciudad de México, 4S Real Estate estima que cerca de 44 mil visitantes usarán plataformas como Airbnb para hospedarse, lo que intensificará la presión sobre la disponibilidad de vivienda.

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“Tras el Mundial se espera que haya un reajuste y que algunas de esas opciones que están hoy en esquemas de renta corta, y las que se agreguen para el Mundial, regresen a un esquema de renta tradicional. En la parte de renta, el Mundial vino a meterle presión a los precios, mismos que previo y durante el evento van a ser superiores hasta en cinco o seis veces de lo que estamos acostumbrados a ver”, apuntó Federico Jiménez, socio regional Mx/Centro de 4S Real Estate, en un seminario web.

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Por su parte, el portal inmobiliario Inmuebles24 señala que todavía no existe una cifra definitiva del impacto económico total de la Copa Mundial sobre el mercado de la vivienda en renta.

La vivienda ofertada en rentas de corta estancia está viendo alzas de hasta 100% sobre las tarifas tradicionales mensuales.

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