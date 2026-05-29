En medio de una escasez de vivienda económica y a pocas semanas de que inicie la Copa Mundial FIFA 2026, factor que podría encarecer las rentas de inmuebles, el cofundador y director general de Airbnb, Brian Chesky, asegura que sólo 1% del mercado de la vivienda en la Ciudad de México se alquila a través de la plataforma, cumpliendo con la normatividad local.

En entrevista con EL UNIVERSAL explicó que la mayoría de las personas que alquilan en Airbnb también habitan esa vivienda.

“Si ves una propiedad en Airbnb, no quiere decir que esté fuera del mercado. Generalmente, es una casa donde vive alguien.

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“La mayoría de nuestros anfitriones son gente jubilada o retirada, trabajadores de la salud y funcionarios de gobierno. A escala mundial, 6% de nuestros anfitriones son funcionarios de gobierno”, detalló. Según Chesky, 70% de los anfitriones sólo tienen una propiedad ofertada.

“Es importante decir que una gran mayoría de nuestros anfitriones a veces rentan su casa principal, a veces una segunda casa. Yo estoy en contra de los lugares vacíos, creo que se deberían rentar los lugares vacíos”, dijo.

Airbnb cuenta con 26 mil viviendas disponibles en la Ciudad de México y existe la percepción de que este modelo de renta de corta estancia está ocasionando la gentrificación de colonias como Roma, Condesa y Juárez.

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Para tratar de frenar el fenómeno de la gentrificación y el alza en el alquiler de las viviendas, desde octubre de 2024 el Gobierno de la Ciudad de México implementó una reforma para que las personas que rentan una vivienda por aplicación puedan hacerlo hasta por 180 noches al año.

Sobre esta medida, Chesky considera que los anfitriones van a prosperar, precisamente porque muchos sólo rentan en la plataforma cuando no ocupan la vivienda o alquilan sólo una parte de la casa o departamento.

“Estamos trabajando de cerca con el gobierno. Las ciudades y países han decidido por ellos mismos cómo van a regular esta actividad. Hemos establecido conversaciones y hemos decidido cumplir con lo que deciden”, aseguró Chesky.

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Respecto al padrón digital para plataformas de hospedaje temporal, el cual obliga a empresas y anfitriones a registrarse ante el Gobierno de la CDMX para entregar datos fiscales, propiedad de los inmuebles, así como reportes periódicos sobre la ocupación de las viviendas, Airbnb comentó que siguen trabajando para impulsar una regulación equilibrada y basada en datos que proteja a las comunidades y, al mismo tiempo, preserve las oportunidades económicas que el alojamiento compartido genera para miles de familias.

La idea para crear Airbnb nació en 2007, cuando Chesky y Joe Gebbia no podían pagar la renta de su departamento en San Francisco, California. Un año después, la empresa fue fundada por ambos y Nathan Blecharczyk, quien se unió para desarrollar el sitio web.

La compañía cotiza en el mercado Nasdaq desde diciembre de 2020 bajo el símbolo de cotización ABNB, y su valuación actual ronda los 80 mil millones de dólares.

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Esperando el silbatazo inicial

De la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, Chesky confía en que será un gran evento para Airbnb tomando como referencia que 700 mil personas se hospedaron en la plataforma para las Olimpiadas de París 2024 y más de 200 mil en Milán-Cortina para los Juegos Olímpicos de Invierno en 2026.

“Esperamos que se superen por mucho esos niveles de ocupación en el Mundial. No tenemos datos aproximados, porque se celebrará en 16 ciudades, pero para México, dado que se celebrará en las tres principales ciudades (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), especialmente en CDMX creemos que va a ser un evento muy grande”, afirmó Chesky.

Airbnb estima que la ganancia promedio para un anfitrión será de mil 300 dólares durante el Mundial, mientras que el impacto económico para la Ciudad de México será de 345 millones de dólares de facturación total generada.

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Sobre la opinión de algunos hoteleros respecto a que Airbnb es una competencia desleal, ya que no cumple las mismas regulaciones, Chesky defendió que el modelo de negocio es distinto al de un hotel, por lo que tiene que ser regulado de diferente manera.

“Pagamos impuestos, cumplimos con las regulaciones locales en Ciudad de México y México, pero creo que una casa es diferente a un hotel y tiene sus propias regulaciones”, indicó.

Brian Chesky estuvo de visita en el país para presentar la ampliación de su programa de estancias médicas a través de Airbnb.org, organización independiente sin fines de lucro.

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Esta iniciativa da alojamiento gratuito a familias que deben trasladarse a la Ciudad de México para recibir tratamientos oncológicos y otras especialidades.

En alianza con organizaciones como la Fundación IMSS, Ayúdame a sonreír, Aquí nadie se rinde y Fundación Vuela, Airbnb.org destinará 20 millones de pesos para ofrecer 12 mil estancias médicas este año.

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