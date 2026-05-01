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A mes y medio de la inauguración de la , la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la plataforma de alojamiento Airbnb lanzaron una serie de herramientas contra la en el sector turístico.

Estas herramientas de prevención están dirigidas a anfitriones y viajeros en contextos de alta movilidad: "Como y eventos masivos, resulta fundamental reforzar las acciones de prevención, sensibilización y respuesta sobre el potencial riesgo de situaciones de trata de personas".

Durante el “Foro Alto Nivel vs la Trata en el Mundial 2026” se destacaron el Manual del Buen Anfitrión, con recomendaciones para identificar señales de alerta y actuar de manera responsable, así como el Manual del Buen Visitante, enfocado en promover conductas seguras y responsables durante las estancias.

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También se incluyen cápsulas informativas sobre qué es la trata de personas, cómo identificar riesgos y cómo reportar posibles casos.

“En Airbnb estamos impulsando de forma proactiva herramientas informativas y de sensibilización que ayudan a anfitriones y huéspedes a identificar posibles riesgos y actuar de manera informada, contribuyendo a promover entornos más seguros para visitantes y comunidades”, dijo Jorge Balderrama, director de Asuntos Públicos para México, Centroamérica y el Caribe en Airbnb.

“La prevención de la trata de personas requiere esfuerzos coordinados y sostenidos. Iniciativas como esta alianza permiten acercar información, fortalecer capacidades y generar conciencia en sectores clave como el turismo, especialmente en contextos de alta afluencia de personas", señaló Nayely Sánchez, titular de programas de UNODC.

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