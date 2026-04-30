En el marco del Tianguis Turístico 2026, la Secretaría de Turismo federal y Volaris presentaron una iniciativa de promoción turística: el lanzamiento de "El Embajador".

Se trata de un avión con la marca "México está de Moda" que durante ocho meses recorrerá los destinos más estratégicos de América, con especial presencia en las tres sedes mexicanas de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026.

La aeronave, que a partir junio comenzará a surcar los cielos de Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, no es solo un avión, es una plataforma móvil de promoción turística que llevará la imagen de México a decenas de aeropuertos y millones de pasajeros en los mercados de mayor captación turística para el país.

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La secretaria de Turismo del gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, subrayó que la conectividad aérea es uno de los pilares más poderosos para detonar el turismo y traducirlo en Prosperidad Compartida.

"Gracias a alianzas estratégicas con aerolíneas como Volaris, estamos llevando la promoción de México a nuevas alturas, acercando destinos, generando oportunidades y fortaleciendo la conectividad de nuestro país. México está de moda, y ahora también estará presente a bordo de vuelos que conectan a México con el mundo, donde millones de viajeros no sólo vendrán por el futbol, sino que descubrirán una experiencia única: un país que se vive, comparte y permanece para siempre en la memoria", dijo la titular de la Sectur.

"México recibirá al mundo entero durante el Mundial y queremos que el mundo llegue con ganas de quedarse más tiempo. Este avión es nuestra forma de decirle al viajero internacional, desde el momento en que lo ve en pista, que México no es solo una sede deportiva: es un destino que vale la pena explorar de norte a sur", dijo Holger Blankenstein, vicepresidente ejecutivo, Comercial y de Operaciones de Volaris.

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La campaña "México está de Moda", impulsada por la Secretaría de Turismo Federal, tiene como objetivo posicionar a México como un destino turístico de primer nivel ante audiencias nacionales e internacionales.

Se estima que el torneo atraerá a millones de visitantes extranjeros y generará una exposición mediática para las ciudades sede.

En ese contexto, la alianza entre Volaris y la Secretaría de Turismo apunta a convertir ese flujo de visitantes deportivos en turistas que prolonguen su estancia y descubran la riqueza cultural, gastronómica y natural del país.

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