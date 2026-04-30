Con miras a mejorar la atención a visitantes internacionales durante el Copa Mundial de la FIFA 2026, autoridades mexicanas y europeas acordaron reforzar la cooperación en materia de gestión migratoria, seguridad y agilización de procesos en puntos de ingreso al país.

En la sede central del Instituto Nacional de Migración (INM) el comisionado Sergio Salomón Céspedes y el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, encabezaron una reunión de trabajo con sus respectivos equipos para revisar buenas prácticas que permitan fortalecer la experiencia de las personas viajeras.

El titular del INM subrayó la relevancia del encuentro frente a los retos globales en materia migratoria. “Celebro que en esta reunión abordemos temas estratégicos que nos permitan agilizar procesos y mejorar la experiencia de las personas viajeras, así como la colaboración en el contexto de los preparativos rumbo al Mundial de Fútbol FIFA 2026”, afirmó.

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Añadió que el intercambio de experiencias contribuirá a una gestión más eficiente y ordenada en los puestos migratorios.

Por su parte, el diplomático europeo destacó que la migración es un tema prioritario en la agenda política de la UE y planteó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con México. Adelantó que este rubro será uno de los ejes en la próxima cumbre entre México y la Unión Europea prevista para mayo.

Asimismo, Francisco André reconoció la operación del INM para permitir que visitantes de las 27 nacionalidades del bloque europeo ingresen al país mediante Filtros Migratorios Autónomos en aeropuertos internacionales. “Esto será una forma más fácil y, desde luego, en un grado de hospitalidad que la gente reconoce… es muy positivo”, expresó.

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