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Tras semanas de retraso, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó para financiar gran parte del Departamento de Seguridad Nacional, pero no sus operaciones de control migratorio, y envió el paquete bipartidista al presidente Donald Trump para que lo firme, poniendo fin al cierre de agencia más prolongado en la historia.
La Casa Blanca había advertido que los fondos temporales que Trump había utilizado para pagar al personal de la Administración de Seguridad en el Transporte y de otras dependencias “pronto se agotarían”, y eso desató nuevas amenazas de interrupciones en los aeropuertos.
El Departamento de Seguridad Nacional ha estado sin fondos habituales desde el 14 de febrero, lo que ha causado dificultades a los trabajadores, aunque gran parte de la agenda migratoria de Trump, que es central en la disputa, se financia por separado.
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La congresista Rosa DeLauro, de Connecticut, la principal demócrata en la Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes, afirmó: “Ya era hora”, y recordó que propuso el proyecto de ley hace más de dos meses.
La Cámara de Representantes votó rápidamente por votación a viva voz, sin un registro formal nominal, para aprobar la medida.
La estrecha mayoría republicana en la cámara baja se ha estancado repetidamente bajo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, con su propio partido enredado en disputas internas sobre una serie de asuntos pendientes, incluido el financiamiento de seguridad nacional. Aunque el Senado aprobó por unanimidad el paquete bipartidista hace un mes, el proyecto de ley quedó estancado en la Cámara de Representantes.
mcc
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