Más Información

SRE condena asesinato del mexicano Silverio Villegas en Chicago durante arresto de ICE

SRE condena asesinato del mexicano Silverio Villegas en Chicago durante arresto de ICE

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

Fiscalía de Paraguay coordina extradición de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora"

Fiscalía de Paraguay coordina extradición de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora"

Claudia Sheinbaum conmemora Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

Claudia Sheinbaum conmemora Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

Van 13 personas muertas por explosión de pipa en Puente de la Concordia

Van 13 personas muertas por explosión de pipa en Puente de la Concordia

VIDEO: Hernán Bermúdez vivía entre joyas, fajos de dinero, Prosecco y hasta alberca, en casa de Paraguay

VIDEO: Hernán Bermúdez vivía entre joyas, fajos de dinero, Prosecco y hasta alberca, en casa de Paraguay

"Mi hermano trabaja para Didi Moto y desgraciadamente estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada", dice David, hermano de Eduardo Romero Álvarez, víctima del accidente de la pipa en el , en Iztapalapa.

Eduardo iba atrás de la pipa

Eduardo iba manejando su motocicleta atrás de la pipa que volcó y estalló el miércoles pasado, la onda expansiva lo alcanzó y le dejó quemaduras en el 90 % de su cuerpo, sólo se salvó la parte que cubría el casco.

A tres días de la tragedia de La Concordia, su familia tiene fe en que saldrá adelante.

Lee también

"Yo sé que va salir, yo confío en él y va salir adelante", dice David, mientras realiza guardia afuera del Hospital Magdalena de las Salinas.

La mamá de Eduardo supo de la explosión e inmediatamente buscó comunicarse con su hijo, pero al no obtener respuesta comenzaron a buscar en las listas de heridos.

"Intuición de mamá, ya sabes, como ya no contestaba su teléfono y salía un Eduardo en las listas de heridos, lo empezamos a buscar hasta que lo encontramos aquí en Magdalena de las Salinas", explica el hermano.

Lee también

La familia dice que los médicos analizan una intervención para retirar la piel quemada, sólo hace falta que Eduardo se estabilice un poco más.

"Está estable, afortunadamente no ha tenido recaídas, tal vez lo operen la semana que viene", informa David.

Algo que también preocupa a los familiares, son los tres hijos pequeños de Eduardo. Por su edad no saben lo que le pasó a su padre.

Lee también

"Es un padre presente, y ellos son todo para él, es por eso que se tiene que recuperar".

Los familiares del conductor de taxi por aplicación piden el apoyo para conseguir donadores de sangre y plaquetas, no sólo para Eduardo sino para las otras víctimas.

Eduardo Romero Álvarez
Eduardo Romero Álvarez

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses