"Mi hermano trabaja para Didi Moto y desgraciadamente estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada", dice David, hermano de Eduardo Romero Álvarez, víctima del accidente de la pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Eduardo iba atrás de la pipa

Eduardo iba manejando su motocicleta atrás de la pipa que volcó y estalló el miércoles pasado, la onda expansiva lo alcanzó y le dejó quemaduras en el 90 % de su cuerpo, sólo se salvó la parte que cubría el casco.

A tres días de la tragedia de La Concordia, su familia tiene fe en que saldrá adelante.

"Yo sé que va salir, yo confío en él y va salir adelante", dice David, mientras realiza guardia afuera del Hospital Magdalena de las Salinas.

La mamá de Eduardo supo de la explosión e inmediatamente buscó comunicarse con su hijo, pero al no obtener respuesta comenzaron a buscar en las listas de heridos.

"Intuición de mamá, ya sabes, como ya no contestaba su teléfono y salía un Eduardo en las listas de heridos, lo empezamos a buscar hasta que lo encontramos aquí en Magdalena de las Salinas", explica el hermano.

La familia dice que los médicos analizan una intervención para retirar la piel quemada, sólo hace falta que Eduardo se estabilice un poco más.

"Está estable, afortunadamente no ha tenido recaídas, tal vez lo operen la semana que viene", informa David.

Algo que también preocupa a los familiares, son los tres hijos pequeños de Eduardo. Por su edad no saben lo que le pasó a su padre.

"Es un padre presente, y ellos son todo para él, es por eso que se tiene que recuperar".

Los familiares del conductor de taxi por aplicación piden el apoyo para conseguir donadores de sangre y plaquetas, no sólo para Eduardo sino para las otras víctimas.

Eduardo Romero Álvarez

