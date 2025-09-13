El Instituto Politécnico Nacional (IPN) confirmó esta mañana la muerte del estudiante José Gabriel Hernández Méndez, víctima de la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro querido alumno José Gabriel Hernández Méndez, del #CECyT7. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, amistades y comunidad en este doloroso momento. Descanse en paz”, difundió la institución educativa en su cuenta de X.

Este viernes, también murió a causa de ese accidente ocurrido hace tres días Jorge Islas Flores, personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, del CECyT7.

Lee también Explosión en puente La Concordia: IPN lamenta fallecimiento de dos integrantes de la institución

De acuerdo con fuentes del Politécnico, aún se encuentran hospitalizados tres estudiantes más, cuyas familias se encuentran recibiendo apoyo por parte de un enlace del plantel para resolver las eventualidades que pudieran presentarse.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, hasta el momento son diez las víctimas que han perdido la vida por este accidente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp