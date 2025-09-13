Más Información

El Instituto Politécnico Nacional confirmó esta mañana la muerte del estudiante , víctima de la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro querido alumno José Gabriel Hernández Méndez, del #CECyT7. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, amistades y comunidad en este doloroso momento. Descanse en paz”, difundió la institución educativa en su cuenta de X.

Este viernes, también murió a causa de ese accidente ocurrido hace tres días personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, del CECyT7.

De acuerdo con fuentes del Politécnico, aún se encuentran hospitalizados tres estudiantes más, cuyas familias se encuentran recibiendo apoyo por parte de un enlace del plantel para resolver las eventualidades que pudieran presentarse.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, hasta el momento son diez las víctimas que han perdido la vida por este accidente.

