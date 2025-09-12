Más Información
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) lamentó el fallecimiento de dos integrantes de la institución tras la explosión de una pipa en Iztapalapa el pasado miércoles. A través de sus redes sociales, envió condolencias a los familiares.
“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro alumno Juan Carlos Sánchez Blas, del #CECyT7. Nos unimos al dolor que embarga a su familia, amistades y comunidad, recordando con cariño su paso por nuestras aulas. Descanse en paz”, expresó ayer el IPN.
Esta mañana confirmó la muerte de un trabajador: “Expresamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de nuestro querido compañero Jorge Islas Flores, personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, del #CECyT7. Que su recuerdo permanezca siempre entre nosotros. Descanse en paz”, señaló la institución.
De acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa) reportó que hasta las 23:10 horas de ayer jueves, se registró el fallecimiento de nueve personas víctimas de la explosión de una pipa en Iztapalapa. También informó que 22 personas han sido dadas de alta y 55 personas siguen hospitalizadas.
