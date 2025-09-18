Más Información

Sheinbaum recibe a Mark Carney, primer ministro de Canadá, en Palacio Nacional

Hernán Bermúdez Requena llega a México; el líder de "La Barredora" arriba al Aeropuerto de Tapachula, Chiapas

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

Diputada morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, aparece entre los sancionados por el Tesoro de EU

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

Nueva SCJN resuelve su primera declaratoria de inconstitucionalidad en favor de concubinas de militares

Adán Augusto descarta parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

Lanzan “PRI: Crónica del Fin”, Salinas de Gortari, Peña Nieto y Elba Esther Gordillo participan en el documental

Diputada morenista Araceli Brown niega nexos con el crimen organizado; se dice víctima de infamias

Caen 12 por robo de material ferroso al interior de la Refinería Olmeca en Tabasco

CDMX capacita a 2 mil 500 personas en RCP y primeros auxilios en clase masiva

Lima. El afirmó que el rol de la mujer en la "tiene que seguir desarrollándose", aunque precisó que, "por el momento", no tiene la intención de cambiar la enseñanza sobre la posible ordenación de mujeres diaconisas.

"Espero seguir los pasos de Francisco, incluyendo la designación de mujeres en algunos roles de liderazgo, en diferentes niveles, en la vida de la , reconociendo sus dones y su contribución de muchas maneras", sostuvo en una larga entrevista, la primera que da desde el inicio de su pontificado, que ha sido publicada en el libro "León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del ".

El Papa reconoció que este es "un tema polémico" cuando se hace la pregunta específica sobre la ordenación de mujeres, un aspecto que, según dijo, "se ha estudiado durante muchos años".

"Yo, por el momento, no tengo la intención de cambiar la enseñanza de la Iglesia sobre el tema. Pienso que hay algunas preguntas previas que deben hacerse", indicó antes de añadir que "hay muchas cosas que deben ser examinadas y desarrolladas en este momento antes de que podamos realmente llegar a hacer las otras preguntas".

León XIV reiteró que esa es la forma en que ve "las cosas en este momento", pero está "dispuesto a seguir escuchando a la gente" y a las instituciones de la iglesia "que continúan examinando el trasfondo teológico, la historia, de algunas de esas preguntas".

"Caminaremos con eso y veremos qué resulta", concluyó.

La situación de las personas LGTBI

El papa también dijo que "la enseñanza de la iglesia seguirá donde está" en referencia a las , un tema que, según admitió, "es altamente dentro de la Iglesia".

"Por ahora, debido a lo que ya he intentado demostrar y vivir en términos de mi comprensión de ser papa en este momento de la historia, estoy tratando de no seguir promoviendo la polarización en la Iglesia", sostuvo antes de decir que "todos están invitados a entrar", pero eso no se hace "porque sea o no de una identidad específica".

"Invito a una persona porque es un hijo o una hija de Dios. Todos son bienvenidos y vamos a conocernos y a respetarnos", acotó antes de señalar que hay quienes exigen "el reconocimiento del " o el "reconocimiento de las personas que son trans", para decir que "esto es oficialmente reconocido y aprobado por la Iglesia".

En ese sentido, aseguró que "la enseñanza de la Iglesia continuará como está" y eso es lo que tiene "que decir al respecto por ahora", antes de considerar que se necesita apoyar a "lo que llaman la familia tradicional", conformada por "padre, madre e hijos".

La crisis en la protección de menores

El papa también reconoció que en la Iglesia católica "hay algunos problemas graves, en cuanto a la protección de menores y cómo responder a la ", que es "real".

Consideró que, en primer lugar, "se necesita una sensibilidad y una compasión auténticas y profundas hacia el dolor y el sufrimiento que la gente ha padecido a manos de los ministros de la Iglesia, ya sean , obispos, laicos, religiosos, catequistas, hombres o mujeres, etcétera".

"Ese es un problema que nos acompaña, y creo que debe ser tratado con un profundo respeto", dijo antes de indicar que "las estadísticas muestran que más del 90% de las personas que se presentan y hacen acusaciones (de este tipo) son víctimas auténticas".

Añadió, sin embargo, que "también ha habido casos probados de algún tipo de falsa acusación" y que la ley "existe para proteger los de todas las personas".

Aunque dijo que una acusación "no elimina la presunción de inocencia", también sostuvo que la legislación y los largos procesos que se siguen a veces causan "un mayor dolor para las".

En ese sentido, el pontífice aseguró que la Iglesia "tiene que estar" con las personas "en lo que sea que estén viviendo y experimentando" y que ese "es uno más de los muchos desafíos" que está "tratando de abordar".

El libro con la entrevista, que ha sido realizada por la periodista Elise Anna Allen, salió a la venta este jueves en las librerías de antes que en ningún otro país, donde el pontífice desarrolló más de veinte años de trayectoria pastoral y cuya nacionalidad también posee, mientras que en estará disponible desde el martes 23 de septiembre, editado por Debate.

