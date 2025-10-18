El artista italiano Salvatore Garau vendió una escultura invisible por 16 mil 95 dólares. Titulada "Eu Sou" (Yo soy), no tiene forma física y fue expuesta en un espacio vacío de 1,5 m x 1,5 m. El comprador recibió un certificado y nada más.

Según Garau, la escultura existe porque está hecha de "aire y espíritu". Fue el centro de atención tras una publicación viral del perfil británico Pubity, que tiene 40 millones de seguidores y rescató la performance invisible en una publicación que ya se acerca al millón de "me gusta".

El artista defiende que "la nada también es arte". En el certificado de autenticidad se lee: Escultura inmaterial para colocar en un espacio libre de cualquier obstáculo. Dimensiones variables, aproximadamente 200 x 200 cm. Obra acompañada de certificado de autenticidad emitido por el artista. Obra registrada con el número IM5. Procedencia: colección particular, Milán. Estimación: 12 000-16 000 euros.

Garau defiende que es precisamente el vacío lo que da poder a la obra. Es él quien provoca la percepción, la reflexión, la inquietud, y eso, para el artista, ya es suficiente.

¿Qué es el arte?

Justin Sun, fundador de la plataforma de criptomonedas Tron, afirmó ser el comprador, según un comunicado de Sotheby's.

"Esto no es solo arte. Representa un fenómeno cultural que tiende puentes entre los mundos del arte, los memes y la comunidad de las criptomonedas", afirmó el empresario de Xining (China).

Prometió «comerse personalmente el plátano como parte de esta experiencia artística única, honrando su lugar tanto en la historia del arte como en la cultura popular».

Según su descripción, la obra del iconoclasta y provocador Cattelan, de la que existen tres ejemplares, cuestionaba la noción del arte y su valor. Ha causado mucha polémica desde su primera exposición en 2019 en Miami, donde otro artista la atacó para denunciar su precio, que entonces era de 120 mil dólares.

