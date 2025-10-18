Más Información

EL UNIVERSAL recibe Premio Excelencia Periodística de la SIP por "Corredor Interoceánico: una historia de imposición, despojo y violencia"

VIDEOS Miles de zombies se apoderan de calles de la CDMX

EU advierte que Hamas planea un ataque contra ciudadanos en Gaza; violaría acuerdo de paz, reclama

Lluvias no dan tregua: se prevén precipitaciones intensas este domingo y lunes en varios estados, entre ellos, Veracruz

PAN anuncia el fin de las alianzas con otros partidos; "ninguna sigla se antepondrá" a Acción Nacional, dice Jorge Romero

Vinculan a proceso a José Ignacio "N" por feminicidio de Itzel Díaz, cuyo cuerpo fue hallado en una cisterna en Edomex

Luisa Alcalde reacciona al relanzamiento del PAN; "las mismas caras y acabaron con el azul", expresa

VIDEO Max Cortázar cae al agua en relanzamiento del PAN; es rescatado por sus compañeros

Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia

Dictan prisión preventiva a Donovan "N", presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen

"Poza Rica nos necesita y aquí seguimos”; vecinos habilitan cocina comunitaria e iglesia como refugio para damnificados

Sheinbaum supervisa en Hidalgo apoyos a damnificados por lluvias; se reúne con el gobernador Julio Menchaca

El artista italiano vendió una escultura invisible por 16 mil 95 dólares. Titulada "Eu Sou" (Yo soy), no tiene forma física y fue expuesta en un espacio vacío de 1,5 m x 1,5 m. El comprador recibió un certificado y nada más.

Según Garau, la existe porque está hecha de "aire y espíritu". Fue el centro de atención tras una publicación viral del perfil británico Pubity, que tiene 40 millones de seguidores y rescató la performance invisible en una que ya se acerca al millón de "me gusta".

El artista defiende que "la nada también es arte". En el certificado de autenticidad se lee: Escultura inmaterial para colocar en un espacio libre de cualquier obstáculo. Dimensiones variables, aproximadamente 200 x 200 cm. Obra acompañada de certificado de autenticidad emitido por el artista. Obra registrada con el número IM5. Procedencia: colección particular, Milán. Estimación: 12 000-16 000 euros.

Garau defiende que es precisamente el vacío lo que da poder a la obra. Es él quien provoca la percepción, la reflexión, la inquietud, y eso, para el artista, ya es suficiente.

¿Qué es el arte?

Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Justin Sun, fundador de la plataforma de criptomonedas Tron, afirmó ser el comprador, según un comunicado de Sotheby's.

"Esto no es solo arte. Representa un fenómeno cultural que tiende puentes entre los mundos del arte, los memes y la comunidad de las criptomonedas", afirmó el empresario de Xining ().

Prometió «comerse personalmente el plátano como parte de esta experiencia artística única, honrando su lugar tanto en la historia del arte como en la cultura popular».

Según su descripción, la obra del iconoclasta y provocador Cattelan, de la que existen tres ejemplares, cuestionaba la noción del arte y su valor. Ha causado mucha polémica desde su primera exposición en 2019 en Miami, donde otro artista la atacó para denunciar su precio, que entonces era de 120 mil dólares.

