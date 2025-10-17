La exposición "Artes Visuales. The Latinamerican Avant-Gard in Print" se inauguró en la galería Bertha and Karl Leubsdorf de Nueva York la noche del jueves 16 de octubre.

La muestra se centra en la revista "Artes Visuales", editada por el Museo de Arte Moderno (MAM) de México y dirigida por la curadora Carla Stellweg entre 1973 y 1981.

La exposición, que cuenta con un riguroso trabajo de investigación y un catálogo anexo, incluye obras de una amplia gama de artistas, entre ellos:

Luis Camnitzer

Antonio Caro

Manuel Felguérez

Paulina Lavista

Vicente Rojo

Regina Vater

Anna Bella Geiger

Jorge Caraballo

Alfredo Portillos

Marta Palau

Victor Grippo

Juntos, demuestran el papel pionero de la revista al expandir las fronteras del arte y al cohesionar una comunidad dedicada a la práctica creativa e innovadora.

Foto: Galería Bertha and Karl Leubsdorf.

Lee también: Ella era Baek Se-hee, la escritora del exitoso libro “Quiero morir, pero también comer tteokbokki”, fallecida a los 35 años

La exposición fue comisariada por Harper Montgomery, profesor asociado de Historia del Arte y director de las Galerías de Arte de Hunter College, junto con un equipo de estudiantes, entre ellos Reuben Gordon, Lisa Mason y Grace Sanabria.

Su organización se llevó a cabo en colaboración con el Instituto de Estudios de Arte Latinoamericano (ISLAA), e incluyó la participación de estudiantes de maestría y del Seminario de Certificado Avanzado en Curaduría.

Dentro del catálogo se documenta el legado de Artes Visuales y su directora, Carla Stellweg.

Foto: Galería Bertha and Karl Leubsdorf.

El libro contiene una entrevista con Stellweg, ensayos dedicados a temas como el performance, la fotografía, la pintura y el arte de página, y se complementa con una cronología y una bibliografía. Estos elementos detallan las publicaciones y actividades de Stellweg y el influyente grupo de artistas y críticos que colaboró en la revista.

La exposición estará disponible hasta el 13 de diciembre.

Lee también: Español accesible, mestizaje y creatividad digital: conclusiones del CILE 2025 en Perú