Buque Escuela Cuauhtémoc reanuda sus operaciones tras choque en puente de Brooklyn

Viaja a México subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU para analizar estrategias contra el tráfico de drogas

Sin Zaldívar, arranca primera audiencia pública de la Comisión Presidencial para la Reforma electoral

Sheinbaum pide investigar cómo Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, "se fue descomponiendo"

Dos Bocas, edén del huachicol; criminales sobornaron a marinos

Fiscalía CDMX pide ayuda para identificar a dos víctimas de explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Crearán "Comité de Solidaridad" para víctimas de explosión de pipa en Iztapalapa

Familiares de víctimas reclaman a gasera falta de apoyo tras explosión en Iztapalapa

Esta tarde, el(INBAL) dio a conocer los nombres de quienes ocuparán la dirección de cinco de sus recintos museísticos.

Los nuevos funcionarios, que fueron revelados en un comunicado, tomarán sus cargos a partir de la primera quincena de octubre, informó el instituto.

María del Sol Argüelles tomará la dirección del (MAM), sustituyendo a Natalia Pollak, quien fue nombrada recientemente directora de Patrimonio y Fomento Cultural Banamex.

Valeria Macías será la directora del Museo Carrillo Gil, en sustitución de María del Sol Argüelles.

Por su parte, Paola Santo Coy llegará a la dirección de la Sala de Arte Público Siqueiros y La Tallera, reemplazando al curador Willy Kautz, quien estuvo al frente de ambos recintos desde 2019.

Y, por último, Luis Orozco encabezará el Ex Teresa Arte Actual, recinto de arte contemporáneo, que estuvo a cargo de Valeria Macías desde el año 2022.

“El INBAL expresa su agradecimiento y reconocimiento al trabajo realizado por Natalia Pollak y Willy Kautz al frente del Museo de Arte Moderno y la Sala de Arte Público Siqueiros – La Tallera desde el 2019, quienes concluyen sus encargos para emprender nuevos compromisos laborales”, destacó.

