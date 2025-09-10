El sindicato de trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura lanzaron un comunicado donde responden a los posicionamientos de la dirección del INBAL sobre el cierre de diversos museos y recintos culturales por personal que exige el abastecimiento de ropa de trabajo, la cual, denuncian, no ha sido entregada desde agosto del año pasado.

Algunos de los museos más importantes de la capital, como el del Palacio de Bellas Artes, el Nacional de Arte, el Nacional de la Estampa, el de Arte Moderno, el Nacional de San Carlos, y otros recintos como el Ex Teresa Arte Actual, el Laboratorio Arte Alameda, el Museo Mural Diego Rivera y las oficinas del Centro Cultural del Bosque, permanecen cerrados desde ayer por trabajadores, quienes también piden que la ropa sea entregada a través de tarjetas electrónicas.

“Cabe subrayar que la solicitud fue presentada desde octubre del año pasado, coincidiendo con el inicio de la actual administración. Lo único que se realizó por parte del INBAL fue un proceso administrativo, mientras se nos aseguraba que las gestiones se llevarían a cabo conforme la petición original”, se puede leer en el comunicado.

A primera hora de esta mañana, el INBAL lamentó las afectaciones a los recintos y señaló que la entrega de tarjetas electrónicas no está contemplada en las condiciones generales de trabajo.

Sin embargo, el sindicato, en su comunicado, desmintió al instituto, y citó el artículo 111 de las condiciones generales de trabajo, donde se establece que sí se puede adquirir ropa a través de esta modalidad.

“El INBAL ha garantizado que las prendas de trabajo que se entreguen sean de calidad y respondan a las necesidades específicas de cada labor, así como a la seguridad y comodidad de los y las trabajadores”, se puede leer en el comunicado de la dirección del Instituto.

Por último, el INBAL solicitó a los trabajadores que mantienen cerrados los museos y recintos tener sensibilidad y permitir el acceso a personal de conservación y resguardo del patrimonio artístico.