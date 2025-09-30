Más Información

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

UNAM hará todo a su alcance para garantizar seguridad a sus estudiantes, señala rector; busca retorno ordenado de actividades

UNAM hará todo a su alcance para garantizar seguridad a sus estudiantes, señala rector; busca retorno ordenado de actividades

Explosión de pipa no fue por baches, dice Fiscalía; descarta también fallas en la unidad

Explosión de pipa no fue por baches, dice Fiscalía; descarta también fallas en la unidad

Sheinbaum visita Neza tras tromba que dejó varias afectaciones; “no se va a quedar ninguna familia desamparada”, afirma

Sheinbaum visita Neza tras tromba que dejó varias afectaciones; “no se va a quedar ninguna familia desamparada”, afirma

Toda una celebridad; ¿Quién era Miguel de la Mora, el estilista asesinado en Polanco?

Toda una celebridad; ¿Quién era Miguel de la Mora, el estilista asesinado en Polanco?

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

Dictan prisión oficiosa a exfuncionario aduanero implicado en operativo “Rápido y Furioso”; es acusado de tráfico de armas

Dictan prisión oficiosa a exfuncionario aduanero implicado en operativo “Rápido y Furioso”; es acusado de tráfico de armas

Detienen en Badiraguato a “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

Detienen en Badiraguato a “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

Diputados ponen alto a venta de bebidas energéticas a menores; avalan prohibir comercialización para este sector

Diputados ponen alto a venta de bebidas energéticas a menores; avalan prohibir comercialización para este sector

Sheinbaum recibirá a acreedores de EU de Salinas; empresario le responde

Sheinbaum recibirá a acreedores de EU de Salinas; empresario le responde

Mauricio Tabe asegura que asesinato de estilista en Polanco fue ataque directo; descarta cobro de piso

Mauricio Tabe asegura que asesinato de estilista en Polanco fue ataque directo; descarta cobro de piso

Ataques al transporte paralizan a Chilpancingo

Ataques al transporte paralizan a Chilpancingo

Los no lograron reunir los votos necesarios para su propuesta de financiación provisional para evitar un cierre del gobierno a medianoche.

El proyecto incluía disposiciones sobre la atención médica; fracasó por 47 votos a favor y 53 en contra. Necesitaba 60 votos para aprobarse. Todos los demócratas votaron a favor y todos los en contra.

El Senado está considerando el proyecto de ley de financiación aprobado por la , que los republicanos apoyan, que también necesita 60 votos para aprobarse y también se espera que fracase.

Lee también

Los demócratas del Senado dicen que no votarán a favor a menos que los republicanos incluyan una extensión a prestaciones de salud que están por expirar, entre otras demandas. El presidente Donald Trump y sus compañeros republicanos se niegan a negociar, argumentando que es un proyecto de ley simplificado y “limpio” que no debería ser controvertido.

El último cierre fue en el primer mandato de Trump, de diciembre de 2018 a enero de 2019, cuando exigió que el Congreso le diera dinero para el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Trump retrocedió después de 35 días —el cierre más largo de la historia— en medio de crecientes retrasos en los aeropuertos y días de pago perdidos para los trabajadores federales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Tengo que activar el MTU de mi tarjeta del Bienestar Esto dicen las autoridades. Foto: Banco del Bienestar

¿Tengo que activar el MTU de mi tarjeta del Bienestar? Esto dicen las autoridades

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla. Foto: Adobe / RENAPO

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla

visa americana. Foto: iStock

Visa Integrity Fee: A partir de esta fecha AUMENTA el costo de la visa americana

"Amenaza invisible": asteroides "asesinos de ciudades" ocultos cerca de Venus podrían impactar la Tierra. Foto: Canva

"Amenaza invisible": asteroides "asesinos de ciudades" ocultos cerca de Venus podrían impactar la Tierra

DS-160/ Getty Images/iStockphoto

¿Visa aprobada o rechazada? DS 160, el paso silencioso que define tu éxito en el trámite