Apple presentó los nuevos AirPods Pro 3 en septiembre de 2025 con mejoras que prometen revolucionar la forma en que usamos audífonos: sensor de frecuencia cardíaca, traducción en vivo, más cancelación de ruido.

Sobre el papel, suena como el mejor modelo que Apple ha hecho hasta ahora… pero después de probarlos y compararlos con otros AirPods recientes, no todo es tan claro como parece.

¿Realmente son los mejores audífonos de Apple en 2025? Te contamos lo bueno, lo que no cambia tanto y lo que deberías considerar antes de decidir.

¿Vale la pena comprar los AirPods Pro 3?

La respuesta corta es: depende de lo que busques y de tu presupuesto. Los AirPods Pro 3 son los más avanzados dentro de su formato, y eso se refleja tanto en su tecnología como en su precio. Pero lo importante es entender si estas novedades justifican el gasto.

Lo que ofrecen los AirPods Pro 3: puntos clave

Cancelación activa de ruido mejorada: Apple promete eliminar hasta el doble de ruido que los AirPods Pro 2. Si trabajas desde casa, vives cerca de una avenida o simplemente quieres desconectarte en un café lleno, notarás la diferencia.

Vienen con cinco tamaños de almohadillas para que se adapten a todo tipo de orejas (sí, incluso si los anteriores se te caían todo el tiempo). Resistencia IP57:Soportan polvo, agua y sudor. No te preocupes si sudas mucho al correr o si los usas bajo una llovizna.

¿En qué se diferencian de otros AirPods y cuáles te convienen?

Actualmente son cuatro modelos recientes de AirPods que puedes conseguir en México. Si estás comparando opciones dentro de la misma marca para aprovechar la conexión tan sencilla con iPhone, iPad y Mac, es importante entender qué cambia realmente entre modelos.

AirPods Pro 3

Lanzamiento: Septiembre 2025

Septiembre 2025 Lo más destacado: Cancelación de ruido avanzada, sensor de frecuencia cardíaca, traducción en vivo, audio espacial adaptativo, resistencia IP57 y almohadillas en 5 tamaños.

Cancelación de ruido avanzada, sensor de frecuencia cardíaca, traducción en vivo, audio espacial adaptativo, resistencia IP57 y almohadillas en 5 tamaños. Ideal para: Usuarios exigentes que entrenan, trabajan en ambientes ruidosos o viajan mucho.

Usuarios exigentes que entrenan, trabajan en ambientes ruidosos o viajan mucho. Diferencias clave: Es el único modelo con sensor de salud y el que ofrece mejor cancelación de ruido y ajuste personalizado.

Es el único modelo con sensor de salud y el que ofrece mejor cancelación de ruido y ajuste personalizado. Precio en Amazon México: $5,799.00 MXN con hasta 15 MSI

$5,799.00 MXN con hasta 15 MSI

AirPods 4 con Cancelación Activa de Ruido

Lo más destacado: Cancelación de ruido, traducción en vivo, chip H2, modo ambiente y carga inalámbrica.

Cancelación de ruido, traducción en vivo, chip H2, modo ambiente y carga inalámbrica. Ideal para: Quienes quieren funciones premium a menor precio que los Pro 3.

Quienes quieren funciones premium a menor precio que los Pro 3. Diferencias clave: Mismo chip H2 y traducción en vivo, pero sin almohadillas ni sensor cardíaco. Ofrece hasta 5 horas de batería con cancelación activa.

Mismo chip H2 y traducción en vivo, pero sin almohadillas ni sensor cardíaco. Ofrece hasta 5 horas de batería con cancelación activa. Precio en Amazon México: $4,298.99 MXN con hasta 15 MSI

$4,298.99 MXN con hasta 15 MSI

AirPods 4 (sin cancelación de ruido)

Lo más destacado: Audio espacial, resistencia al agua y sudor, chip H2 y diseño sin almohadillas.

Audio espacial, resistencia al agua y sudor, chip H2 y diseño sin almohadillas. Ideal para: Llamadas, música ligera o quienes buscan un modelo cómodo para uso casual.

Llamadas, música ligera o quienes buscan un modelo cómodo para uso casual. Diferencias clave: No tiene cancelación activa ni sensor de salud, pero mantiene buen sonido y autonomía.

No tiene cancelación activa ni sensor de salud, pero mantiene buen sonido y autonomía. Precio en Amazon México: $2,998.99 MXN con hasta 15 MSI

$2,998.99 MXN con hasta 15 MSI

AirPods Max

Lo más destacado: Audio sin pérdida, cancelación de ruido profesional, diseño de diadema y sonido envolvente de alta calidad.

Audio sin pérdida, cancelación de ruido profesional, diseño de diadema y sonido envolvente de alta calidad. Ideal para: Usuarios que priorizan calidad de audio, para ver contenido o trabajar con sonido.

Usuarios que priorizan calidad de audio, para ver contenido o trabajar con sonido. Diferencias clave: Mejor sonido que cualquier otro AirPod, pero no son resistentes al agua ni tan portátiles. Precio mucho más alto.

Mejor sonido que cualquier otro AirPod, pero no son resistentes al agua ni tan portátiles. Precio mucho más alto. Precio en Amazon México: $12,998.98 MXN con hasta 15 MSI

$12,998.98 MXN con hasta 15 MSI

Entonces, ¿son los mejores audífonos de Apple hasta ahora?

En equilibrio entre portabilidad, funciones inteligentes y duración de batería, los AirPods Pro 3 tienen argumentos sólidos para considerarse los más completos de Apple en formato in-ear.

Pero si hablamos de calidad de sonido pura, precio o especialización, otros modelos como los AirPods Max o incluso los AirPods 4 con cancelación podrían ajustarse mejor a tus prioridades.

¿Son los mejores audífonos de Apple? Depende de qué esperas de ellos. Si buscas unos audífonos versátiles para entrenar, trabajar o viajar dentro del ecosistema Apple, entonces sí: podrían ser los más convenientes para ti.