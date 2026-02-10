Más Información

El secretario de Comercio de Estados Unidos, , admitió que él y su familia almorzaron años atrás en la isla privada del delincuente sexual .

En una audiencia ante el Comité de Asignaciones del Senado estadounidense, el legislador preguntó a Lutnick si visitó la isla privada de Epstein.

El secretario respondió: “Sí, almorcé con él. Estaba en un barco, en unas vacaciones familiares”.

El almuerzo ocurrió en 2012. “Mi esposa estaba conmigo, igual que mis cuatro hijos y sus niñeras”, abundó Lutnick. “Había otra pareja con nosotros, ellos también estaban allí, con sus hijos”.

“Y almorzamos en la isla, eso es cierto, durante una hora”, detalló.

El testimonio se produce en medio de crecientes reclamos para que dimita, luego de que liberados por el Departamento de Justicia revelaran que la relación comercial y personal de Lutnick con Epstein era más amplia de lo que se sabía anteriormente.

Lutnick había dicho que cortó el contacto con Epstein después de 2005, años antes de que Epstein se declarara culpable en 2008 de un delito estatal por solicitar los servicios de una menor para prostitución, lo que le obligó a registrarse como .

Sin embargo, los documentos liberados por el Departamento de Justicia muestran que Lutnick y Epstein mantuvieron la comunicación mucho después de eso, incluyendo la invitación, por parte de Epstein, a Lutnick para almorzar en diciembre de 2012 en su isla privada del Caribe.

De acuerdo con un análisis de CBS News, Lutnick y Epstein mantuvieron relaciones comerciales hasta 2014.

“Apenas tuve nada que ver con esa persona", dice Lutnick

Lutnick subrayó hoy en su testimonio que “apenas tuve nada que ver con esa persona”, en alusión a Epstein, quien se suicidó en prisión mientras esperaba juicio por de menores.

“Me alegro de estar aquí para dejar claro que conocí a Jeffrey Epstein cuando se mudó, cuando yo me mudé a una casa contigua a la suya en Nueva York”, explicó el secretario.

“Durante los siguientes 14 años, lo vi otras dos veces que yo recuerde, dos veces. Así que seis años después lo conocí, y luego, un año y medio después, lo volví a ver, y nunca más”, insistió.

“Probablemente, en total —y ustedes han visto todos estos documentos, estos millones y millones de documentos— haya unos 10 que me relacionan con él… A lo largo de un periodo de 14 años”. Aseguró que “no tuve ninguna relación con él”.

