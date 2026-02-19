El Senado de la República analiza con la Industria de Transporte de América del Norte (NATF), donde autoridades, legisladoras y legisladores, así como líderes empresariales de México, Estados Unidos y Canadá, intercambiaron perspectivas sobre el futuro del transporte internacional por carretera ante la revisión del T-MEC prevista para 2026.

Durante el diálogo se analizaron los principales desafíos del transporte transfronterizo, como la seguridad carretera, el robo de carga, la escasez de operadores, los tiempos de espera en cruces fronterizos y la armonización regulatoria entre países, factores que inciden directamente en costos logísticos y cadenas de suministro.

Miguel Ángel Martínez Millán, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, CANACAR, destacó que más del 80 por ciento de las mercancías que se transportan en este país se realizan por vía carretera, frente a retos que demandan atención prioritaria, como es la seguridad.

Por su parte, Cris Spear, presidente y CEO de la American Trucking Associations (ATA), abordó el comercio en América del Norte, la relevancia del autotransporte y la iniciativa de ley en el Congreso de Estados Unidos para combatir el robo de carga. También participó en el foro el secretario general de la Unión Internacional de Transporte por Carretera, Humberto de Pretto.

Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, centró su participación en “La defensa comercial para la comercialización de las cadenas de suministro”, en la que destacó la aprobación del proyecto de decreto con el que se reforma la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, con el fin de fortalecer las cadenas de suministro y la economía en Norteamérica.

“Estamos construyendo un andamiaje que nos permite garantizar que en los próximos años haya un crecimiento sostenido en la región de Norteamérica”, donde le vaya bien a Estados Unidos, México y Canadá, señaló.

La senadora Liz Sánchez destacó la importancia de conocer la situación del sector y que la coordinación regional permitirá facilitar el flujo de mercancías, fortalecer la competitividad económica y brindar mayor certidumbre a la inversión.

El encuentro reunió a cerca de 40 representantes del autotransporte de los tres países y permitió compartir experiencias regulatorias y operativas para mejorar la eficiencia del comercio regional.

