La senadora Malú Micher exhortó al coordinador de Morena, Ignacio Mier, reabrir el salón de belleza utilizado por senadoras morenistas y dijo que no se debe dar gusto al “patriarcado”.

“Aquí hay bancos, hay una librería, hay cafeterías que tienen que pagar renta, entonces hagamos lo mismo con un salón de belleza, que se pague el servicio como se venía haciendo y que se regule; no es ningún lujo, en muchos momentos es una necesidad y hay que llegar presentables a trabajar y no es ninguna cuestión que viole la austeridad”, dijo en entrevista.

Por su parte, la senadora Lilly Téllez acusó a Mícher Camarena por su exigencia a la reapertura del salón de belleza ubicado dentro de las instalaciones del Senado de la República.

“La senadora @MaluMicher exige que se abra otra vez el salón de belleza en el Senado”, agregó la panista.

“Me opongo a los privilegios de Morena. Que aprenda a peinarse y que pague el curso con sus recursos”, dijo en redes sociales.

Recordó que Micher fue una de las personas que anteriormente rechazó sus exhortos sobre la falta de vacunas contra el brote de sarampión

