El seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, buscará hacer historia en el Mundial 2026 con el volante y estrella del equipo, Adalberto Carrasquilla, a pesar de que salió lesionado en la pasada final del futbol mexicano.

Carrasquilla forma parte de la lista de 26 jugadores que Christiansen anunció este martes en los aledaños del icónico e histórico edificio de la Administración del canal de Panamá, en la capital del país, junto a decenas de aficionados.

"Queremos hacer historia y dejar a Panamá en el mapa mundial, queremos mejorar lo anterior", dijo Christiansen en conferencia de prensa.

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Las alarmas saltaron entre el cuerpo técnico y la afición canalera cuando Carrasquilla, del Pumas, se retiró el pasado domingo del campo ante Cruz Azul tras recibir una entrada en el partido de vuelta de la final del Clausura de la Liga MX.

Pese al susto, los servicios médicos determinaron que el futbolista, de 27 años, tiene un tirón en el aductor, lo que le permitirá estar en el primer partido de la Copa del Mundo ante Ghana, el 17 de junio en el Toronto Stadium (BMO Field).

Las lágrimas del jugador provocaron los peores augurios a poco más de dos semanas del inicio del Mundial, donde Panamá aspira a mejorar el último puesto registrado en su primera experiencia mundialista, en Rusia 2018.

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