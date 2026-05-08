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Un ciudadano de nacionalidad mexicana buscado por las autoridades de por abuso sexual infantil fue arrestado en Panamá por agentes de Migración y de la Policía Nacional (PN), dijo este viernes el ente de seguridad.

El extranjero fue arrestado "cuando intentaba utilizar el Aeropuerto Internacional de Tocumen -el principal del país y centro de conexiones regional- como punto de escala para continuar su huida", en una acción ejecutada por la Policía Nacional a través de la Oficina Central Nacional de Panamá, según un comunicado.

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"El sospechoso requerido por las autoridades de Estados Unidos, por delitos de , viajaba en tránsito procedente de Medellín con destino a México, cuando las alertas internacionales fueron activadas", indicó la nota oficial.

Tras su arresto, el hombre, cuya identidad no fue revelada, fue puesto a órdenes de los organismos correspondientes "para iniciar el proceso solicitado por el país requirente a través de la Fiscalía de Asuntos Internacionales".

El por su parte confirmó en un comunicado oficial que el extranjero "mantenía una orden de arresto vigente emitida por autoridades de Estados Unidos, presuntamente vinculada a delitos relacionados con crueldad y abuso contra menor de edad".

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cc/bmc

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