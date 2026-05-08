El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajará a las islas Canarias para participar en la coordinación del "dispositivo activado" para la llegada del crucero que sufrió un brote de hantavirus, informó este viernes el ministerio de Interior español.

"La ministra de Sanidad, Mónica García, se desplazará mañana a Tenerife junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para coordinar y supervisar el dispositivo activado con motivo de la llegada del crucero MV Hondius al Puerto de Granadilla", en la isla de Tenerife, informó el ministerio en un comunicado.

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