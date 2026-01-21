Más Información
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, se levantó anoche de forma abrupta de una cena organizada por el Foro de Davos tras considerar ofensivos algunos comentarios del secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, según recoge el Wall Street Journal, Bloomberg y otros medios.
Según el Journal, que cita fuentes presentes en la cena, los comentarios de Lutnick estaban relacionados con la actitud europea frente las pretensiones del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexionarse Groenlandia, si bien no ha trascendido su contenido.
De acuerdo con las fuentes consultadas por el diario, algunos invitados aplaudieron las declaraciones de Lutnick, que destacaban el poder de Estados Unidos en comparación con Europa, y otros le abuchearon.
Lee también Mark Carney, el "estadista" de Davos; el encendido discurso del canadiense contra Trump y las potencias desató elogios
Las mismas fuentes señalan que Lagarde se levantó de la mesa antes de que acabara la cena, que había organizado durante el Foro de Davos el presidente de Blackrock, Larry Fink.
El BCE ha eludido comentar el incidente, mientras que un portavoz de la secretaría de Comercio de Estados Unidos citado por el diario ha asegurado que durante el discurso de tres minutos del secretario Lutnick nadie se marchó apresuradamente y que solo una persona abucheó, el exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore.
