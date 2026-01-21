Más Información

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

EU agradece a México envío de 37 criminales; "la justicia no se detiene en las fronteras", advierte

Más de 300 periodistas encarcelados en el mundo en 2025; China, Birmania e Israel encabezan la lista, alerta CPJ

Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker "Nicholette"; fue privada de la libertad en Culiacán

Corte atrae caso de Mario Aburto por asesinato de Colosio en 1994; revisará sentencia de 45 años de prisión

INE aclara que no avaló reforma electoral de "Salvemos México"; solo verificó firmas de la iniciativa

Partido Verde esperará iniciativa de reforma electoral para presentar su propuesta; Manuel Velasco destaca diálogo

Gertz comparecerá este jueves 22 de enero ante la Comisión permanente; se prevé que rinda protesta el próximo lunes

Cumple México tercer envío de jefes del crimen a Estados Unidos

Colombia pasará a México presidencia pro tempore de Alianza del Pacífico el martes; mecanismo es la cuarta potencia exportadora mundial

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, visitará Washington; será próximamente, informa la Casa Blanca

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, se levantó anoche de forma abrupta de una cena organizada por el Foro de Davos tras considerar ofensivos algunos comentarios del secretario de Comercio de , Howard Lutnick, según recoge el Wall Street Journal, Bloomberg y otros medios.

Según el Journal, que cita fuentes presentes en la cena, los comentarios de Lutnick estaban relacionados con la actitud europea frente las pretensiones del presidente estadounidense, , de anexionarse Groenlandia, si bien no ha trascendido su contenido.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el diario, algunos invitados aplaudieron las declaraciones de Lutnick, que destacaban el poder de Estados Unidos en comparación con Europa, y otros le abuchearon.

Las mismas fuentes señalan que Lagarde se levantó de la mesa antes de que acabara la cena, que había organizado durante el Foro de Davos el presidente de Blackrock, Larry Fink.

El BCE ha eludido comentar el incidente, mientras que un portavoz de la secretaría de Comercio de Estados Unidos citado por el diario ha asegurado que durante el discurso de tres minutos del secretario Lutnick nadie se marchó apresuradamente y que solo una persona abucheó, el exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore.

