Nueva York. Más de 300 periodistas permanecieron entre rejas en todo el mundo al cierre de 2025, en un contexto de "creciente autoritarismo y conflictos armados", según el informe anual del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que sitúa a China, Birmania e Israel como los países que más reporteros encarcelan, seguidos de Rusia, Bielorrusia y Azerbaiyán.

El estudio documenta un total de 330 periodistas privados de libertad por motivos relacionados con su trabajo informativo, la tercera cifra más alta desde que CPJ comenzó a llevar registros en 1992 y solo por debajo del récord de 384 en 2024.

Más de un tercio de los periodistas encarcelados llevan más de cinco años en prisión y casi la mitad no han sido sentenciados, mientras que el 26 % ha permanecido detenido durante cinco años o más "sin juicio, en violación del derecho internacional, que exige procesos justos sin demoras indebidas", según la organización.

El informe subraya que el 61 % de los periodistas encarcelados en 2025 fue acusado de delitos considerados contra el Estado, entre ellos terrorismo, espionaje o recepción de fondos extranjeros, una tendencia que afecta sobre todo a quienes cubren información política.

CPJ advierte además de que la labor periodística crítica es tratada en numerosos países como una amenaza a la seguridad nacional y que se utilizan "marcos legales ambiguos para silenciar voces independientes", lo que contribuye a "la erosión de la democracia y a la falta de rendición de cuentas".

Casi la mitad de los periodistas detenidos no ha recibido sentencia formal. Foto: archivo/EL UNIVERSAL

Entre los casos emblemáticos citados figura el del periodista chino Dong Yuyu, condenado a siete años de cárcel por espionaje y con contacto muy limitado con su familia durante casi cuatro años, o el de la reportera palestina Farah Abu Ayash, que permanece detenida en Israel sin cargos formales y que ha denunciado aislamiento prolongado y abusos físicos y médicos, según la organización.

En Etiopía, la periodista Genet Asmamaw enfrenta cargos de terrorismo tras cubrir el conflicto en la región de Amhara, mientras que en Rusia la reportera Anastasiya Glukhovska permanece encarcelada desde 2023 en la región ocupada de Zaporizhzhia sin información clara sobre los cargos en su contra.

Asia concentra un tercio de los periodistas encarcelados

Por regiones, Asia concentra el mayor número de periodistas encarcelados, con 110, encabezados por China, Birmania y Vietnam.

Europa y Asia Central suman 96, con Rusia, Bielorrusia y Azerbaiyán a la cabeza, mientras que Medio Oriente y el norte de África suman 76 periodistas presos, principalmente palestinos detenidos por Israel y reporteros encarcelados en Egipto, según CPJ.

África contabiliza 42 periodistas tras las rejas, incluidos 16 en Eritrea y cinco en Etiopía, mientras que América es la región con menos casos, seis, aunque CPJ alerta de persecución política en países como Venezuela, Guatemala y Nicaragua.

Al margen, CPJ asegura que "casi un tercio de los periodistas encarcelados denunció maltrato" y que un 20% informó haber sufrido "torturas o palizas", con "Irán, Israel y Egipto entre los países con más denuncias históricas de abusos".

"Estos incluyen aislamiento prolongado, privación de alimentos y atención médica, violencia física y psicológica y amenazas de muerte", afirma la organización, que enfatiza que las cifras siguen siendo "persistentemente altas" y que representan una grave amenaza para el derecho de la sociedad a estar informada.

