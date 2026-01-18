¿Por qué el 2016 vuelve a ser tendencia?; usuarios comparten con nostalgia modas de la época

En los últimos días un nuevo fenómeno digital ha inundado las plataformas digitales: el 2016. En redes sociales, usuarios comparten con nostalgia las modas que tuvieron gran auge en ese año: canciones, ropa, colores, celebridades, actores y hasta filtros en aplicaciones de fotografía.

Las páginas principales de TikTok e Instagram vuelven a vestirse con fotografías granuladas y de baja calidad, filtros extraños y de colores fantasía, una estética vintage, maquillajes cargados y creativos, skinny jeans, canciones pop pegajosas y bailes con mímica, llenando el entorno digital de nostalgia y bellos recuerdos.

Las frases "el 2026 es el nuevo 2016" o "Bienvenido 2016 2.0" se han repetido en los feed de redes recientemente y varias celebridades y figuras públicas se han sumado a esta tendencia: cantantes, deportistas y actrices. De acuerdo con el medio estadounidense People, el hashtag #2016 ha registrado más de 1.7 millones de publicaciones en TikTok.

¿Por qué volvió a estar de moda el 2016?

Una afirmación que ha sido repetida múltiples veces dentro de la industria del entretenimiento es "las modas siempre regresan". Las razones por la que esto ocurre son muchas; una de ellas responde a una sobreestimulación y a la saturación digital que conlleva vivir en el mundo moderno. En aquel entonces la vida avanzaba a un ritmo lento, bajo la afirmación "vive el presente".

La velocidad con la que avanza la tecnología y las herramientas digitales aumentan sus capacidades genera un hartazgo en la sociedad, quienes, en su búsqueda por encontrar un descanso, hallan un refugio en los recuerdos de una época más simple y relajada. "La nostalgia siempre es complicada, porque creemos que haciendo o consumiendo algo vamos a sentir lo mismo que sentíamos entonces, cosa que nunca ocurre", explica la profesora Jessica Maddox para el medio CNN.

Otro motivo tiene que ver con que las personas que en aquel tiempo gozaban de los beneficios de la juventud, actualmente son adultos buscando encajar en un entorno usualmente hostil y rodeado de presiones o dudas, utilizando este método escape para distraerse. Otro factor también tiene que ver con el comienzo de un nuevo año y el panorama incierto que el 2026 pinta, con periodos tensos en cuanto a la política exterior.

Las plataformas de TikTok e Instagram se han inundado en los últimos días con modas del 2016. Foto: Redes Sociales

Un elemento más que contribuyó a que las modas de este año regresaran fue el estreno de la quinta y última temporada de la emblemática serie de Netflix, Stranger Things. La primera temporada de la producción se estrenó en julio de 2016 y marcó la adolescencia de muchas generaciones.

¿Qué modas identificaban el 2016?

En la música predominaba el pop y otros géneros alternativos y urbanos como el reggaetón; artistas como Justin Bieber, Melanie Martínez, J Balvin, Maluma, Rihanna, Drake, Coldplay, The Chainsmokers, Zayn Malik, Ed Sheeran, Ariana Grande y Taylor Swift conquistaban las listas de reproducciones en plataformas de música.

Las fotografías que se compartían en redes eran de baja calidad y los usuarios experimentaban con filtros graciosos y collages saturados las nuevas herramientas de Instagram, donde las publicaciones de Kylie Jenner predominaban. Por su parte, la muerte de Juan Gabriel y el triunfo de Donald Trump en la presidencia ilustraban las portadas principales de los periódicos.

Las prendas de vestir no tenían una estética prolija, los chalecos con barbas, pantalones con estampado animal, medias con efecto de galaxia, las blusas de hombros descubiertos, gargantilla, playeras gráficas y los tenis blancos, eran los accesorios básicos en los clósets de miles de personas. Los hobbies principales consistían en hacer manualidades creativas y pasar el tiempo con juegos como Pokémon Go.

