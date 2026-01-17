¿Cómo atraer abejas a tu jardín?; conoce qué tipo de flores usar

Las abejas son unos de los insectos más importantes en el planeta. En su búsqueda de comida, estas pequeñas pequeñas aliadas cumplen con funciones fundamentales para los ecosistemas, y tenerlas cerca es una gran noticia para cualquier jardín.

Más allá de su dulce relación con la miel, estos insectos son responsables de la polinización de muchas plantas que forman parte de nuestra vida cotidiana. Por eso, atraer abejas a casa no solo embellece los espacios verdes, sino que también contribuye al cuidado del medio ambiente.

Crear un jardín amigable para las abejas es más sencillo de lo que parece y no requiere ser un experto en jardinería. Con algunos cambios básicos y la elección adecuada de flores, es posible ofrecerles un refugio lleno de color, néctar y polen; además de que aporta a la conservación y supervivencia de estas polinizadoras, especialmente en ciudades muy grandes y zonas periurbanas.

Datos curiosos que quizás no sabías de las abejas. Foto: Pexels

¿Qué tipo de flores plantar para atraer abejas a tu jardín?

Plantar en tu jardín, balcón o terraza flores y/o diversas especies de hierbas que proporcionan néctar y polen asegura que estas polinizadoras se verán atraídas y en cuestión de tiempo serán parte del paisaje natural de tus áreas verdes.

Como todos los seres vivos, las abejas necesitan una dieta equilibrada para mantenerse saludables, por lo que estas flores y plantas son las mejores de las cuáles se pueden alimentar:

Lavanda

Mejorana

Dalias (las variedades abiertas)

Petunias

Margaritas

Claveles

Geranios

Caléndula

Girasoles

Menta

Romero

Albahaca

Tomillo

La lavanda no solo atraerá a las abejas a tu jardín, sino que le dará un olor delicioso al ambiente. Fuente: Freepik.

Es recomendable también poner en tu jardín y a su disposición bebederos de agua, para que las abejas que visiten tu casa tengan dónde descansar y rehidratarse.

Para esto, puedes colocar en exteriores recipientes poco profundos con agua limpia, y piedras o palos para que las abejas puedan beber sin ahogarse.

Es importante que cambies el agua con frecuencia -para no anidar mosquitos y bacterias- y colocar los bebederos cerca de flores o plantas que llaman la atención de las abejas, especialmente durante los meses más calurosos del año.

Abejas durmiendo sobre una vara. Foto: Clay Bolt, WWF

