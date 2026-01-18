Shrek 5: ¿cuándo se estrena la película?; esto se sabe

A 16 años del estreno de la última entrega de Shrek -Shrek para siempre-, la emblemática franquicia, que ha marcado a toda una generación, ya se encuentra en proceso de producción de la nueva adición de la saga.

"Shrek 5" ha sido tendencia en días recientes, pues se confirmó el regreso del actor y comediante mexicano, Eugenio Derbez, como integrante del elenco que hará el doblaje a español latino de la nueva película.

Como se ha instaurado en la cultura pop, Derbez es una de las estrellas que le dan vida a las películas de Shrek. En su papel de "Burro", el actor ha dejado su huella en la memoria colectiva, convirtiendo a este personaje en todo un ícono de la industria del cine y del doblaje en Latinoamérica.

"Shrek 5" está programada para salir el 30 de junio de 2027. Foto: Instagram oficial/DDreamWorks.

¿Cuándo se estrena Shrek 5?

Aunque ya se está generando mucha emoción y hype alrededor de la nueva película, pues fans de la franquicia desean saber qué le espera al universo de Shrek, el estreno de la quinta entrega tardará un poco más de lo deseado.

Según información de Variety, revista estadounidense especializada en entretenimiento, se espera que Shrek 5 tenga su estreno el 30 de junio de 2027.

Esta es la segunda vez que Universal Pictures y DreamWorks Animations retrasan el lanzamiento de la película animada, pues originalmente se había programado para llegar a cines del mundo en julio de 2026; posteriormente se pospuso la fecha al 23 de diciembre de 2026, y ahora será hasta el 2027.

Shrek 5 tendrá el regreso de Shrek, Burro y Fiona. Fuente: Netflix

¿Qué se sabe de Shrek 5?

Hasta ahora, se ha revelado que Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz regresarán a dar voz en inglés a sus icónicos personajes de Shrek, Burro y Fiona, respectivamente.

La dirección estará a cargo de Conrad Vernon y Walt Dohrn, con un guion escrito por Michael McCullers, y una producción en manos de Chris Meledandri y Gina Shay.

Por el momento, una de las grandes novedades ha sido el anuncio sobre la incorporación de Zendaya al elenco, quien hará la voz de la hija de Shrek.

La actriz estadounidense, Zendaya, conocida por Euphoria y las más recientes entregas de Spiderman, participará en Shrek 5. Foto: AFP

Para el doblaje en español, únicamente se ha confirmado el regreso de Eugenio Derbez, sujeto a la importante condición -impuesta por el mismo actor- de poder modificar el guion, adaptando los diálogos originales a los modismos locales, tal como lo hizo en las entregas anteriores.

