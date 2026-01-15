Más Información

El pasado 13 de enero, la dio a conocer su próxima gira internacional, en la que confirmó a la Ciudad de México como una de las paradas para encontrarse con sus seguidores y hacer vibrar a su público.

A través de la plataforma X, la disquera BigHit Music informó que México contará con tres presentaciones en el Estadio GNP Seguros, las cuales serán: 7, 9 y 10 de mayo.

Ebrard revive encuentro con integrante de BTS

Por lo anterior, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón compartió un momento inesperado para los fanáticos de la agrupación, pues rememoró un encuentro que tuvo con un integrante de la banda surcoreana, anécdota que volvió a cobrar relevancia luego de confirmarse las fechas del grupo en la capital del país.

En la grabación, compartida desde su cuenta oficial de TikTok, se puede observar el encuentro que sostuvo con Jin, integrante de BTS. “Oigan amigos #armybts, siempre pensando en mi México y en ustedes. Les dedico este video”, se lee en la descripción.

Aunado a ello, en la conversación, el secretario le explicó la cantidad de habitantes que hay en México. “En nuestro país somos 130 millones esperando por ustedes”, señaló Ebrard, a lo que Jin contestó: “Sí, son muchos […] Ok, iremos a México, juramos que iremos a México el próximo año”.

“Les dije que los iba a convencer”, sentenció el secretario de Economía.

@m_ebrard

Oigan amigos #armybts siempre pensando en mi México y en ustedes. Les dedico este video 💜💜💜. Si les gustó, déjenme un mensajito #hechoenmexico #armybts #marceloebrard

♬ sonido original - Marcelo Ebrard

Hasta el momento, el video cuenta con 286 mil reproducciones y más de 60 mil "likes".

