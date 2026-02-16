El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, exigió este lunes aplicar “sanciones totales” a Rusia, incluyendo la energía nuclear, en un fuerte mensaje que incluyó un “váyanse a la m… a Rusia”, en vísperas de la tercera ronda de conversaciones trilaterales de paz entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia, cuyo objetivo es poner fin a una guerra que dura ya casi cuatro años.

“Sanciones totales significa totales. El presidente (estadounidense, Donald Trump), tomó medidas enérgicas al sancionar a Lukoil y Rosneft. Le estamos agradecidos. Puede sancionar toda su energía, en particular la energía nuclear. Y será un mensaje contundente para los europeos”, señaló Zelensky en sus redes sociales, aludiendo a las sanciones que impuso Trump a las mayores compañías petroleras rusas en 2025.

El mandatario ucraniano reconoció las acciones europeas. “Han hecho mucho”, dijo, pero añadió que “aún no han sancionado la energía nuclear rusa, Rosatom, a las personas y sus familiares, a sus hijos, que viven de su dinero en Europa, en Estados Unidos, que pagan con estos beneficios su educación en universidades europeas, que poseen propiedades inmobiliarias en Estados Unidos. Muchas propiedades inmobiliarias. Apoyan económicamente a sus hijos y familiares en todas partes”.

Zelensky concluyó con un mensaje para los rusos: “Váyanse a la m… a Rusia. Vuelvan a su país. No respetan a nadie en Estados Unidos. No respetan las reglas. No respetan la democracia. No respetan a Ucrania ni a Europa. Vuelvan a su país”.

Este martes y miércoles habrá reuniones de las delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia en Suiza, pero no hay expectativas de avances significativos para poner fin a la guerra, ya que ambas partes parecen aferrarse a sus posiciones iniciales sobre cuestiones clave, pese a que Estados Unidos fijó junio como plazo para alcanzar un acuerdo. El futuro de las tierras ucranianas ocupadas o ambicionadas por Rusia es un asunto crucial.

Prevén más ataques masivos rusos

Zelensky también dijo que ordenó a sus fuerzas armadas y a la empresa eléctrica nacional, Ukrenergo, que preparen de urgencia durante el día medidas adicionales de protección a las infraestructuras, después de que sus servicios de inteligencia le informaran de que Rusia prepara un nuevo ataque masivo contra Ucrania.

“He ordenado al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Anatoli Krivonozhko; al ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedórov, y al presidente de Ukrenergo, Vitali Zaichenko, que preparen medidas de protección adicionales durante el día”, indicó Zelensky tras reunirse con las autoridades regionales y otros dirigentes para evaluar la situación tras los bombardeos rusos de la pasada noche.

El presidente ucraniano explicó que su inteligencia ha obtenido información que apunta a que Rusia está preparando “un ataque masivo”.

Rusia ha lanzado numerosos bombardeos masivos contra Ucrania en lo que va de año dirigido sobre todo contra el sistema energético ucraniano.

Millones de ucranianos han estado durante días sin luz, agua corriente y calefacción a consecuencia de esta campaña de ataques rusos lanzada durante el período invernal más duro que ha experimentado Ucrania en los últimos lustros.

Con información de agencias

