Más Información

“Los libros de texto no son patrimonio de una persona”; Sheinbaum reacciona a caso de Marx Arriaga y la SEP

“Los libros de texto no son patrimonio de una persona”; Sheinbaum reacciona a caso de Marx Arriaga y la SEP

Sigue la mala calidad del aire; persiste contingencia ambiental este lunes

Sigue la mala calidad del aire; persiste contingencia ambiental este lunes

Guerra interna en Morena; abren 10 frentes

Guerra interna en Morena; abren 10 frentes

"Merezco abundancia": las libretas de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; acusada de desviar 112 mdp y hoy con asilo en Reino Unido

"Merezco abundancia": las libretas de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; acusada de desviar 112 mdp y hoy con asilo en Reino Unido

Fátima Bosch se desploma durante desfile en Ecuador

Fátima Bosch se desploma durante desfile en Ecuador

Tren Interoceánico; las promesas incumplidas en Oaxaca

Tren Interoceánico; las promesas incumplidas en Oaxaca

Detienen a presuntos implicados en caso de tiktoker "Nicholette" en Culiacán; Fiscalía de Sinaloa mantiene abiertas las investigaciones

Detienen a presuntos implicados en caso de tiktoker "Nicholette" en Culiacán; Fiscalía de Sinaloa mantiene abiertas las investigaciones

Reportan hospitalización de Javier May Rodríguez por molestia abdominal; se encuentra estable y en recuperación

Reportan hospitalización de Javier May Rodríguez por molestia abdominal; se encuentra estable y en recuperación

Sheinbaum señala “show” de Alessandra Rojo de la Vega tras agresiones en operativo de reordenamiento; “no quiero opinar de ella”, dice

Sheinbaum señala “show” de Alessandra Rojo de la Vega tras agresiones en operativo de reordenamiento; “no quiero opinar de ella”, dice

Pensión del Bienestar: ¿quiénes se registran hoy 16 de febrero?; consulta aquí el calendario

Pensión del Bienestar: ¿quiénes se registran hoy 16 de febrero?; consulta aquí el calendario

Intensifican operativos en Zacatecas tras detención de "El Braca", jefe de plaza del CJNG; detienen a nueve ligados a narcomantas

Intensifican operativos en Zacatecas tras detención de "El Braca", jefe de plaza del CJNG; detienen a nueve ligados a narcomantas

“No me distraigo en encuestas, doy resultados”: Alcalde de Querétaro

“No me distraigo en encuestas, doy resultados”: Alcalde de Querétaro

El presidente ucraniano, , exigió este lunes aplicar “sanciones totales” a Rusia, incluyendo la , en un fuerte mensaje que incluyó un “váyanse a la m… a Rusia”, en vísperas de la tercera ronda de conversaciones trilaterales de paz entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia, cuyo objetivo es poner fin a una guerra que dura ya casi cuatro años.

“Sanciones totales significa totales. El presidente (estadounidense, ), tomó medidas enérgicas al sancionar a Lukoil y Rosneft. Le estamos agradecidos. Puede sancionar toda su energía, en particular la Y será un mensaje contundente para los europeos”, señaló Zelensky en sus redes sociales, aludiendo a las sanciones que impuso Trump a las mayores compañías petroleras rusas en 2025.

El mandatario ucraniano reconoció las acciones europeas. “Han hecho mucho”, dijo, pero añadió que “aún no han sancionado la energía nuclear rusa, Rosatom, a las personas y sus familiares, a sus hijos, que viven de su dinero en Europa, en , que pagan con estos beneficios su educación en universidades europeas, que poseen en Estados Unidos. Muchas propiedades inmobiliarias. Apoyan económicamente a sus hijos y familiares en todas partes”.

Lee también

Zelensky concluyó con un mensaje para los rusos: “Váyanse a la m… a . Vuelvan a su país. No respetan a nadie en Estados Unidos. No respetan las reglas. No respetan la democracia. No respetan a ni a Europa. Vuelvan a su país”.

Foto: Captura de pantalla de X @ZelenskyyUa
Foto: Captura de pantalla de X @ZelenskyyUa

Este martes y miércoles habrá reuniones de las delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia en , pero no hay expectativas de avances significativos para poner fin a la guerra, ya que ambas partes parecen aferrarse a sus posiciones iniciales sobre cuestiones clave, pese a que Estados Unidos fijó junio como plazo para alcanzar un acuerdo. El futuro de las tierras ucranianas ocupadas o ambicionadas por Rusia es un asunto crucial.

Prevén más ataques masivos rusos

Zelensky también dijo que ordenó a sus fuerzas armadas y a la empresa eléctrica nacional, Ukrenergo, que preparen de urgencia durante el día medidas adicionales de protección a las infraestructuras, después de que sus le informaran de que Rusia prepara un nuevo ataque masivo contra Ucrania.

Lee también

“He ordenado al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Anatoli Krivonozhko; al ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedórov, y al presidente de Ukrenergo, Vitali Zaichenko, que preparen medidas de protección adicionales durante el día”, indicó Zelensky tras reunirse con las autoridades regionales y otros dirigentes para evaluar la situación tras los de la pasada noche.

El presidente ucraniano explicó que su inteligencia ha obtenido información que apunta a que Rusia está preparando “un ataque masivo”.

Rusia ha lanzado numerosos contra Ucrania en lo que va de año dirigido sobre todo contra el sistema energético ucraniano.

Lee también

Millones de ucranianos han estado durante días sin luz, agua corriente y calefacción a consecuencia de esta campaña de lanzada durante el período invernal más duro que ha experimentado en los últimos lustros.

Con información de agencias

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2026: Confirman edad mínima para hacer el trámite y registrar huellas digitales. Foto: Especial

CURP biométrica 2026: Confirman edad mínima para hacer el trámite y registrar huellas digitales

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Así puedes renovar tu visa americana antes de que venza y sin necesidad de entrevista

San Valentín. Foto: iStock-master1305

Día de San Valentín: ¿Por qué se celebra? 20 frases cortas e imágenes para compartir por WhatsApp

Megapuente del 14 de febrero 2026 qué alumnos no tienen clases del 14 al 17. Foto: Especial / SEP

Confirman MEGAPUENTE de 4 días sin clases: ¿Qué alumnos no irán a la escuela del 14 al 17 de febrero?

iStock/Harbucks

Ya puedes llevar tu celular a la entrevista de visa en la Embajada de Estados Unidos en México