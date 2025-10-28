Más Información
"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre intento de atentado
Productores de maíz exigen precio justo; anuncian protestas y rechazan oferta de 6 mil 50 pesos del gobierno
Más de 120 artistas condenan dichos de Taibo II sobre cuota de género; piden erradicar sesgos de la colección “25 para el 25”
El gobierno de Estados Unidos firmó un acuerdo de "asociación estratégica" por 80 mil millones de dólares (mmdd) para aumentar la generación de energía nuclear destinada a abastecer al sector de la inteligencia artificial, anunció el martes la compañía Westinghouse.
La nueva asociación entre el gobierno de Estados Unidos y Brookfield Asset Management y Cameco, propietaria de Westinghouse, "acelerará el despliegue de la energía nuclear y la inteligencia artificial en Estados Unidos", dijo la empresa en un comunicado.
Lee también Google financiará plantas de energía nuclear en EU; serán para alimentar sus centros de datos
