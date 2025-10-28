El gobierno de Estados Unidos firmó un acuerdo de "asociación estratégica" por 80 mil millones de dólares (mmdd) para aumentar la generación de energía nuclear destinada a abastecer al sector de la inteligencia artificial, anunció el martes la compañía Westinghouse.

La nueva asociación entre el gobierno de Estados Unidos y Brookfield Asset Management y Cameco, propietaria de Westinghouse, "acelerará el despliegue de la energía nuclear y la inteligencia artificial en Estados Unidos", dijo la empresa en un comunicado.

mcc