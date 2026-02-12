Washington.- Rusia y Ucrania acordaron una nueva reunificación de menores de edad separados de sus familias por la guerra, tras la mediación de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció la Casa Blanca.

"Melania Trump logró hoy reunir con éxito a niños rusos y ucranianos con sus familias. Por tercera vez, la primera dama estadounidense ha facilitado el regreso de los niños a sus familias tras ser separados a causa del conflicto regional", detalló su oficina en un comunicado, aunque no precisó el número de niños retornados.

La comisaria de Derechos de la Infancia de Rusia, Maria Lvova-Belova, informó a través de Telegram que se trata del regreso de cinco niños con su familia en Ucrania y de un niño con sus familiares en Rusia.

Lee también Melania Trump pide unidad y protestas “en paz” en Minneapolis; “necesitamos unidad en estos tiempos”, dice

La semana pasada, Melania Trump aseguró que seguía en contacto con el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre la liberación de menores, una tarea a la que se ha dedicado en los últimos meses.

El documental sobre Melania lleva 24 mil 392 dólares en taquillas de Eslovenia. En el mundo: 13.5 mdd. Foto: EFE

"Si bien todas las partes cooperan y nuestra comunicación se mantiene firme, insto a Rusia y Ucrania a intensificar sus esfuerzos para garantizar el regreso seguro de todos los niños a sus familias y tutores", declaró en la nota.

En agosto del año pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, entregó a Putin, durante su reunión en Alaska, una carta de su esposa en la que le instaba a proteger a los niños en la guerra.

Lee también Donald Trump exhorta a ir a los cines a ver "Melania", el documental de la primera dama de EU: "imperdible"

En octubre, Melania Trump anunció que sus gestiones, incluidas comunicaciones directas con el presidente ruso, habían hecho posible el retorno de ocho niños ucranianos con sus familias y en diciembre otros siete menores.

Ucrania ha acusado a Rusia de trasladar a su territorio a miles de niños sin el consentimiento de sus familias o tutores, mientras que Moscú siempre ha negado estas acusaciones y asegura que ha protegido a menores que se encontraban en situación vulnerable en zonas de combate.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc