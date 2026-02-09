Más Información

Zagreb.— Melania, el documental sobre la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha tenido una fría recepción en Eslovenia (donde nació en 1970), con malas críticas y una taquilla mediocre.

La película de Brett Ratner muestra los 20 días previos a la investidura de 2025 del presidente Donald Trump desde la perspectiva de la exmodelo, nacida como Melania Knavs en la pequeña ciudad eslovena de Sevnica.

Melania Trump empezó su carrera como modelo en la capital eslovena, Liubliana, para irse luego a Milán y París, y en 1996 se trasladó a Estados Unidos, donde se nacionalizó en 2006, un año después de casarse con el actual presidente estadounidense.

En su primer fin de semana en Eslovenia, la cinta ha sido vista por 2 mil 500 personas, informó el diario Delo, que la sitúa cuarta por recaudación y tercera por número de espectadores en este país que tiene dos millones de habitantes.

Las películas Tom y Jerry, Avatar y el thriller psicológico The Housekeeper superaron a Melania en la taquilla este fin de semana.

Radiotelevisión pública eslovena RTvSlo y el portal informativo Siol dieron a la cinta su nota más baja.

