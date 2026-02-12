El gobierno de Rusia confirmó el bloqueo de la operación de la aplicación de mensajería encriptada Whatsapp a raíz de las "reticencias" de la plataforma a ajustarse a la legislación vigente en el país.

"Efectivamente, esa decisión fue adoptada e implementada", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien justificó la decisión en la "reticencia de cumplir con las normas y la letra de la legislación rusa" por parte de Whatsapp, propiedad junto a Facebook e Instagram del gigante estadounidense Meta.

Peskov también llamó a los rusos a utilizar como alternativa la aplicación rusa Max, lanzada en 2025 y que se presentó como una plataforma de "mensajería nacional emergente".

En la noche del miércoles, WhatsApp denunció en la red social X un intento del gobierno ruso de "bloquear por completo" la plataforma "para empujar a la gente hacia una aplicación de vigilancia propiedad del Estado", en referencia a Max.

“Seguimos haciendo todo lo que podemos para mantener a la gente conectada”, afirmó el vocero de la red social.

¿Qué dice WhatsApp sobre bloqueo de la app?

"Intentar aislar a más de 100 millones de usuarios de una comunicación privada y segura es un paso atrás y solo puede conducir a una menor seguridad para la población de Rusia", añadió la plataforma.

El gobierno ruso ya ha bloqueado el acceso a grandes redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram y ha endurecido otras restricciones en internet desde que lanzó una invasión a gran escala sobre Ucrania en febrero de 2022.

Rusia impone restricciones a Telegram.

El regulador ruso ya había impuesto esta semana restricciones a la aplicación Telegram, al acusarla de violar la legislación, en un contexto de avance contra las redes sociales con sede en el extranjero.

Telegram es uno de los servicios de mensajería más populares en Rusia, junto con WhatsApp, cuyo funcionamiento ya estaba en gran parte bloqueado en el país desde enero por los mismos motivos.

Max, lanzada por el gigante ruso de las redes sociales VK, se presenta como una superaplicación que da acceso también a comercios en línea.

Sin embargo, no ofrece la encriptación de extremo a extremo de las conversaciones, como es el caso de WhatsApp, y abogados temen que se convierta en una herramienta de vigilancia.

El verano pasado, Rusia ya había prohibido a los usuarios realizar llamadas en Telegram y WhatsApp.

WhatsApp, Telegram y YouTube afectadas por las restricciones en Rusia

A principios de semana, el organismo ruso de control de las comunicaciones, Roskomnadzor, dijo que introducirá nuevas restricciones a la aplicación de mensajería Telegram tras acusarla de negarse a acatar la ley.

La medida desató las críticas generalizadas de blogueros militares, quienes advirtieron que Telegram era ampliamente utilizada por los soldados rusos que combaten en Ucrania y que las restricciones podrían obstaculizar las comunicaciones militares.

Rusia ha impuesto restricciones a aplicaciones como Telegram, WhatsApp, Singal y Youtube, entre otras. Foto: Pixabay

Pese al anuncio, Telegram ha estado funcionando con relativa normalidad en el país. Algunos expertos apuntan que es un objetivo más difícil en comparación con WhatsApp. Algunos expertos rusos sostuvieron que bloquear WhatsApp liberaría recursos tecnológicos y permitiría a las autoridades centrarse por completo en Telegram, su objetivo prioritario.

Las autoridades rusas han ralentizado YouTube y han incrementado metódicamente las restricciones contra plataformas populares de mensajería, bloqueando Signal y Viber y prohibiendo las llamadas por internet en WhatsApp y Telegram. En diciembre, impusieron restricciones al servicio de videollamadas FaceTime de Apple.

Aunque todavía se puede evitar algunas de las restricciones mediante el uso de servicios de redes privadas virtuales, muchos de ellos también se bloquean de forma rutinaria.

