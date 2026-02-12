Más Información

Llegan a Cuba los barcos con ayuda humanitaria enviados por México; envíos son un símbolo de "solidaridad"

Llegan a Cuba los barcos con ayuda humanitaria enviados por México; envíos son un símbolo de "solidaridad"

Anuncian fin de redadas masivas en Minnesota; "ahora es menos un estado santuario para delincuentes”, dice zar fronterizo de EU

Anuncian fin de redadas masivas en Minnesota; "ahora es menos un estado santuario para delincuentes”, dice zar fronterizo de EU

5 mineros de Concordia siguen desaparecidos, confirma minera canadiense; apoya a familias de trabajadores

5 mineros de Concordia siguen desaparecidos, confirma minera canadiense; apoya a familias de trabajadores

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Operativo en planta Cruz Azul; Fiscalía del Edomex ejecuta restitución por orden judicial

Operativo en planta Cruz Azul; Fiscalía del Edomex ejecuta restitución por orden judicial

No hay información oficial sobre cierre aéreo en El Paso: Sheinbaum; asegura que acción no afectó a México

No hay información oficial sobre cierre aéreo en El Paso: Sheinbaum; asegura que acción no afectó a México

Claves de la nueva reforma laboral paulatina de 40 horas; ¿patrones podrán descontarte salario?, aquí te contamos

Claves de la nueva reforma laboral paulatina de 40 horas; ¿patrones podrán descontarte salario?, aquí te contamos

Extitular de Anticorrupción acusa omisiones en la Auditoría Superior; afirma que dejaron al crimen organizado filtrarse en México

Extitular de Anticorrupción acusa omisiones en la Auditoría Superior; afirma que dejaron al crimen organizado filtrarse en México

Felipe Calderón acusa “negligencia criminal” por brote de sarampión; “crisis pudo evitarse”, asegura bancada del PAN

Felipe Calderón acusa “negligencia criminal” por brote de sarampión; “crisis pudo evitarse”, asegura bancada del PAN

CDMX, la ciudad más videovigilada del continente; Salvador Guerrero expone plan del C5 rumbo al Mundial en Con los de Casa

CDMX, la ciudad más videovigilada del continente; Salvador Guerrero expone plan del C5 rumbo al Mundial en Con los de Casa

Vacunan de madrugada contra el sarampión; “escuchamos que los contagios han subido y da miedo

Vacunan de madrugada contra el sarampión; “escuchamos que los contagios han subido y da miedo

Un juez federal de Florida programó para febrero de 2027 el juicio para examinar la demanda interpuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra la BBC, a la que exige 10 mil millones de dólares por difamación.

El mandatario acusa a la cadena británica de haber difundido un montaje engañoso de un discurso suyo del 6 de enero de 2021, en el que parece incitar explícitamente a sus seguidores a atacar el Capitolio en Washington.

Trump presentó la demanda en diciembre ante un tribunal federal de Florida (sureste), acusando a la BBC de difamación y de violar una ley sobre prácticas comerciales cuando emitió ese programa antes de las elecciones de 2024.

Lee también

El presidente reclama 5 mil millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por cada uno de los dos cargos.

Los abogados de la BBC pidieron en vano que se desestimara la demanda, argumentando que Trump no había sufrido un "perjuicio legalmente reconocible", ya que el programa de investigación Panorama, donde apareció dicho montaje, se emitió fuera de Estados Unidos.

El presidente de la BBC, Samir Shah, había enviado una carta de disculpa a Trump y la BBC indicó que "lamenta sinceramente la forma en que se montaron las imágenes", pero cuestionó "firmemente que exista una base legal para una demanda por difamación".

Lee también

El caso provocó la dimisión de su director general, Tim Davie, y de la jefa de BBC News, Deborah Turness.

Trump ha presentado o amenazado con interponer demandas contra varios grupos de comunicación en Estados Unidos, algunos de los cuales han pagado importantes sumas de dinero para poner fin a los procesos judiciales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Sin cita para la CURP Biométrica Qué hacer si no hay fechas en febrero y los trámites que NO podrás realizar sin ella. Foto: Especial

¿Sin cita para la CURP Biométrica? Qué hacer si no hay fechas en febrero y los trámites que NO podrás realizar sin ella

CONAVI 2026 Cómo hacer el pre-registro paso a paso y requisitos obligatorios para obtener tu vivienda. Foto: Especial / Secretaria de Bienestar

CONAVI 2026: Cómo hacer el pre-registro paso a paso y requisitos obligatorios para obtener tu vivienda

Es oficial: abren registro para Pensión Bienestar Adultos mayores y Mujeres Bienestar; calendario y requisitos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Es oficial: abren registro para Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres Bienestar; calendario y requisitos

iStock/Emmanuel Flores/ Visa americana. ¿Cuándo hay citas en Guadalajara?

Consulado de Guadalajara abre nuevas fechas y acelera el trámite de visa americana de turista

visa americana. Foto: iStock

Entrevista de visa americana: los objetos prohibidos que pueden meterte en problemas