Un juez federal de Florida programó para febrero de 2027 el juicio para examinar la demanda interpuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra la BBC, a la que exige 10 mil millones de dólares por difamación.
El mandatario acusa a la cadena británica de haber difundido un montaje engañoso de un discurso suyo del 6 de enero de 2021, en el que parece incitar explícitamente a sus seguidores a atacar el Capitolio en Washington.
Trump presentó la demanda en diciembre ante un tribunal federal de Florida (sureste), acusando a la BBC de difamación y de violar una ley sobre prácticas comerciales cuando emitió ese programa antes de las elecciones de 2024.
Lee también Trump demanda a la cadena británica BBC por difamación; reclama al menos 10 mil millones de dólares
El presidente reclama 5 mil millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por cada uno de los dos cargos.
Los abogados de la BBC pidieron en vano que se desestimara la demanda, argumentando que Trump no había sufrido un "perjuicio legalmente reconocible", ya que el programa de investigación Panorama, donde apareció dicho montaje, se emitió fuera de Estados Unidos.
El presidente de la BBC, Samir Shah, había enviado una carta de disculpa a Trump y la BBC indicó que "lamenta sinceramente la forma en que se montaron las imágenes", pero cuestionó "firmemente que exista una base legal para una demanda por difamación".
Lee también Renuncia director y jefa de informativos de la BBC tras polémica por documental sobre Trump
El caso provocó la dimisión de su director general, Tim Davie, y de la jefa de BBC News, Deborah Turness.
Trump ha presentado o amenazado con interponer demandas contra varios grupos de comunicación en Estados Unidos, algunos de los cuales han pagado importantes sumas de dinero para poner fin a los procesos judiciales.
mcc
