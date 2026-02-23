Más Información

Fuga en penal de Puerto Vallarta tras muerte de "El Mencho"; 23 reos escapan y muere un custodio

Así es el lanzacohetes ruso que usaba “El Mencho”; fue utilizado en 2015 para derribar helicóptero de la Fuerza Aérea

Gabinete de Seguridad descarta incendio de vehículos en Apatzingán; reporta incidentes en Coalcomán y Aguililla

Realizan necropsia a "El Mencho"; FGR identifica genéticamente el cuerpo del líder del CJNG y dos sujetos más

Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Reportan que AICM opera con normalidad; van 58 vuelos cancelados y 11 demorados por violencia en Jalisco

El Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, expresó "su más profundo pesar" por la pérdida de elementos de la (GN), del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea Mexicana en el cumplimiento de su deber.

“Reconocemos su valor, lealtad y compromiso con la de México. Su sacrificio honra a la Patria. A sus familias, nuestra solidaridad y respeto en estos momentos de dolor. No están solas. Su memoria permanecerá viva”, señaló el titular de la Semar en redes sociales.

Esto luego del operativo que se registró en Tapalpa, Jalisco contra el lider del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, donde perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional (GN).

