El Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, expresó "su más profundo pesar" por la pérdida de elementos de la Guardia Nacional (GN), del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea Mexicana en el cumplimiento de su deber.

“Reconocemos su valor, lealtad y compromiso con la seguridad de México. Su sacrificio honra a la Patria. A sus familias, nuestra solidaridad y respeto en estos momentos de dolor. No están solas. Su memoria permanecerá viva”, señaló el titular de la Semar en redes sociales.

Esto luego del operativo que se registró en Tapalpa, Jalisco contra el lider del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, donde perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional (GN).

Reconocemos su valor, lealtad y compromiso con la seguridad de México. Su… — Raymundo Pedro Morales Ángeles (@AlmiranteSrio) February 24, 2026