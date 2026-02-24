Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien fue abatido este domingo por fuerzas federales, se refugiaba antes de morir en un exclusivo fraccionamiento campestre Tapalpa Country Club, donde solía descansar y ocultarse de los operativos de manera estratégica.

El fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización delictiva con presencia en toda la República Mexicana, fue localizado en esta residencia por el Ejército y la Guardia Nacional tras haberse reunido con una mujer, en medio de un operativo por tierra y aire, según versiones oficiales.

Pero “El Mencho” no es el único capo que se ocultaba de las autoridades mexicanas en una propiedad lujosa. Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, narcotraficante de alto rango en el Cártel de los Beltrán Leyva, considerado sumamente violento, también se refugiaba en una residencia privada llena de comodidades.

Lee también SCJN niega amparo a Telemundo por uso de imagen de Sandra Ávila Beltrán en “La Reina del Sur”; ordena pago de casi medio millón de pesos

Casa de seguridad de Édgar Valdez "La Barbie". Finca en Lerma, Estado de México, refugio donde fue detenido el narcotraficante (31/08/2010). Foto: Jorge Alvarado/ Archivo

La finca donde fue detenido “La Barbie”

“La Barbie” fue detenido la tarde del lunes 30 de agosto de 2010 en una finca rústica ubicada en el paraje La Cañada de Alférez, en el poblado de Salazar, municipio de Lerma, Estado de México.

La residencia lujosa de Valdez Villarreal estaba ubicada cerca de La Marquesa y era un escondite de tres plantas. Dentro de la misma finca, había varias construcciones secundarias en un terreno de 10 mil metros cuadrados, con alrededor de 475 metros construidos.

Casa de seguridad de Édgar Valdez "La Barbie". Finca en Lerma, Estado de México, refugio donde fue detenido el narcotraficante (31/08/2010). Foto: Especial

En la casa principal había cantina, área de juegos y en una nave aparte una caballeriza en la que autoridades encontraron cinco caballos pura sangre.

Lee también CNDH se declara imposibilitada para integrar una Comisión del Caso Iguala; “entorpecería investigación de la FGR”, advierte

La Cañada de Alférez contaba en ese año con una población aproximada de 500 habitantes; la entrada a esa zona boscosa se encuentra a la altura del kilómetro 36.5 de la carretera México-Toluca.

Casa de seguridad de Édgar Valdez "La Barbie". Finca en Lerma, Estado de México, refugio donde fue detenido el narcotraficante (31/08/2010). Foto: Especial

“La Barbie” era uno de los narcotraficantes más buscados en México y Estados Unidos por delitos contra la salud, lavado de dinero y robo de autos.

Casa de seguridad de Édgar Valdez "La Barbie". Finca en Lerma, Estado de México, refugio donde fue detenido el narcotraficante (31/08/2010). Foto: Especial

Junto con Édgar Valdez Villarreal, de origen estadounidense, fueron capturados al menos 12 integrantes de su organización, el Cártel de los Beltrán Leyva, en distintos operativos simultáneos.

Lee también Ronald Johnson lamenta deceso de las Fuerzas Armadas mexicanas en operativo contra el CJNG; “nunca serán olvidados”, expresa

El operativo, después de labores de inteligencia de 14 meses, desplegó tres cercos de agentes federales, la mayoría vestidos de civil para evitar una reacción de los sicarios que normalmente acompañaban al capo.

Casa de seguridad de Édgar Valdez "La Barbie". Finca en Lerma, Estado de México, refugio donde fue detenido el narcotraficante (31/08/2010). Foto: Especial

El cerco de aproximación, formado por unos 300 policías federales, fue el que inició el acercamiento a la residencia donde había sido ubicado.

Casa de seguridad de Édgar Valdez "La Barbie". Finca en Lerma, Estado de México, refugio donde fue detenido el narcotraficante (31/08/2010). Foto: Especial

En esa fecha, fuentes de la SSP reportaron que, al aproximarse los agentes a la casa de seguridad, se inició una balacera en la que sicarios utilizaron granadas de fragmentación.

Casa de seguridad de Édgar Valdez "La Barbie". Finca en Lerma, Estado de México, refugio donde fue detenido el narcotraficante (31/08/2010). Foto: Especial

La finca contaba con estacionamiento, enormes jardines, fuente, bancas de piedra y caballerizas, todo construido en madera y ladrillo estilo rústico.

Casa de seguridad de Édgar Valdez "La Barbie". Finca en Lerma, Estado de México, refugio donde fue detenido el narcotraficante (31/08/2010). Foto: Jorge Alvarado/ Archivo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr