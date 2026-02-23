La Embajada de Estados Unidos en México actualizó su alerta de seguridad, luego de los operativos de seguridad desplegados por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en Jalisco.

De acuerdo con la representación diplomática, en Puerto Vallarta los vuelos continúan afectados debido a la disponibilidad de tripulaciones aéreas, por lo que indicó que mantiene contacto cercano con las aerolíneas para monitorear sus planes.

En ese sentido, reportó que todos los demás aeropuertos en México están abiertos y la mayoría opera con normalidad y que no ha recibido indicios de interrupciones de vuelos relacionadas con seguridad.

Ante ello, pidió a sus ciudadanos consultar con la aerolínea para confirmar el estado y horario de su vuelo, pues señaló que algunos vuelos programados, aunque no todos, están saliendo de Guadalajara.

“Si su vuelo a Estados Unidos es cancelado, podría ser posible reservar un vuelo de conexión a través de otra ciudad mexicana”, dijo.

Con respecto a las carreteras, explicó que según reportes de las autoridades mexicanas se han limitado las operaciones en algunas autopistas de cuota, como Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Nayarit, San Luis Potosí, Tijuana, Querétaro, Veracruz y Mazatlán, debido a los bloqueos registrados ayer.

Ante ello, la Embajada recomendó a sus ciudadanos resguardarse en un lugar seguro y minimizar movimientos innecesarios; evitar áreas donde haya actividad de las fuerzas del orden; y consultar en Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) para conocer el estado de cierres carreteros.

Además, sugirió monitorear los medios locales para actualizaciones; seguir las indicaciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llamar al 911, así como mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación y estado por teléfono, mensaje de texto y redes sociales.

em