Pachuca.- Dos oficiales de la Policía Municipal de Mixquiahuala, Hidalgo, fueron asesinados mientras participaban en la persecución de un grupo de sujetos armados que se desplazaban en un automóvil sobre la carretera Mixquiahuala–Palmillas.

Los hechos se registraron a la altura de la comunidad de Carrillo Puerto, cuando los policías daban alcance a la unidad, momento en el que fueron atacados con disparos de arma de fuego sobre la calle Olímpica.

En el lugar perdieron la vida los oficiales A.E.L.C. y E.H. La agresión generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad estatales y federales en busca de los responsables, quienes presuntamente habían asaltado un domicilio.

Según el Ayuntamiento, uno de los sujetos disparó sobre los oficiales, quienes perdieron la vida de manera instantánea.

También se informó que la camioneta utilizada por los agresores fue abandonada. En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente, mientras que en la zona permanece la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército.

Sin embargo, también se dio a conocer que se investiga la probable relación con el robo de combustible ya que Mixquiahuala forma parte de los municipios con alto índice de robo de hidrocarburo, particularmente en las comunidades donde ocurrieron los hechos.

