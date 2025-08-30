Pachuca, Hgo. Un ataque armado perpetrado la noche de ayer en Tula, Hidalgo, dejó sin vida a dos hombres, que circulaban a bordo de una camioneta la cual fue atacada desde otro vehículo en movimiento, con al menos de 50 disparos.

Ataque armado deja dos personas muertas

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Tula-Tepetitlán, a la altura de San Francisco Bojay, donde vecinos de la zona reportaron a las autoridades una serie de detonaciones.

Elementos de diversas corporaciones estatales y federales acudieron al lugar y, al arribar, localizaron la camioneta con dos personas sin vida en su interior, lo que generó una fuerte movilización policiaca.

El sitio fue acordonado para las diligencias, mientras se implementó un operativo que permitió ubicar la unidad en la que viajaban los presuntos responsables, derivando en la detención de al menos dos implicados.

En la zona permanece la presencia de fuerzas federales y estatales.

Autoridades de seguridad señalaron que el incremento delictivo en la región se debe a una disputa entre células criminales que buscan el control del robo de hidrocarburo y del narcomenudeo.

