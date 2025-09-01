Tlalnepantla, Méx.— Al menos nueve personas perdieron la vida este fin de semana en dos hechos distintos en Tlalnepantla, derivado de agresiones con arma de fuego.

El primer hecho se registró la noche del sábado 30 de agosto, en la colonia Tequexquináhuac.

De acuerdo con autoridades municipales, a las 20:36 horas se reportaron detonaciones en la calle Hidalgo, en las inmediaciones de un comercio dedicado a la venta de mariscos.

Elementos de la policía de Tlalnepantla acudieron al lugar y localizaron a cinco personas muertas, tres sobre la banqueta y dos más sobre la vía pública, frente al local comercial.

Horas más tarde, en la madrugada de este domingo 31 de agosto, fueron reportadas cuatro personas lesionadas por arma de fuego, en la colonia Lázaro Cárdenas Primera Sección.

Elementos de seguridad verificaron que los cuatro hombres ya no contaban con signos vitales a su llegada.