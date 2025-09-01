Más Información

Terremoto de magnitud 6 sacude la frontera entre Afganistán y Paquistán; reportan 812 muertos

San Lázaro, sin acuerdo para renovar presidencia de la Mesa Directiva; Gutiérrez Luna se queda cinco días más

Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran

Fuerte lluvia en la CDMX provoca afectaciones; se desborda el Río San Ángel en la alcaldía Álvaro Obregón

Pumas consigue una victoria in extremis ante Atlas; Aaron Ramsey se estrena como goleador

Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice

Tlalnepantla, Méx.— Al menos nueve personas perdieron la vida este fin de semana en dos hechos distintos en Tlalnepantla, derivado de agresiones con arma de fuego.

El primer hecho se registró la noche del sábado 30 de agosto, en la colonia Tequexquináhuac.

De acuerdo con autoridades municipales, a las 20:36 horas se reportaron detonaciones en la calle Hidalgo, en las inmediaciones de un comercio dedicado a la venta de mariscos.

Elementos de la policía de Tlalnepantla acudieron al lugar y localizaron a cinco personas muertas, tres sobre la banqueta y dos más sobre la vía pública, frente al local comercial.

Horas más tarde, en la madrugada de este domingo 31 de agosto, fueron reportadas cuatro personas lesionadas por arma de fuego, en la colonia Lázaro Cárdenas Primera Sección.

Elementos de seguridad verificaron que los cuatro hombres ya no contaban con signos vitales a su llegada.

