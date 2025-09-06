Más Información

Hermosillo, Son. La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que, debido a las recientes , se interrumpió el tránsito en varios por corrientes de agua en varios vados carreteros de la entidad.

Cierre de carreteras

Quedó cerrado el tránsito a la altura del Arroyo "La Galera" 5 kilómetros al norte de Bacadéhuachi así como en el río Bacadéhuachi en el tramo carretero Bacadéhuachi-Nácori Chico.

También se reporta cierre en el Vado Arroyo Hondo, en el kilómetro 10 del tramo Huásabas-Villa Hidalgo.

Además, se reporta cierre en el tramo Los Hoyos-Cumpas, en la carretera Moctezuma-Nacozari.

Tampoco se puede transitar en la carretera Fundición-Quiriego.

Por tanto, la dependencia recomendó precaución y atender las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar.

Continuarán lluvias

La Coordinación Estatal de Protección Civil, alertó que los efectos del monzón mexicano en interacción con divergencia y con la humedad aportada por los remanentes de “Lorena” ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes de 25 a 50mm(milímetros) y fuertes rachas de viento de más de 60 km/h (kilómetros por hora) sobre el oriente, sur, norte, nororiente, y centro en horario vespertino.

