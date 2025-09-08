En distintos hechos la Policía Capitalina capturó a 18 personas dedicadas a la venta de drogas al menudeo en varios puntos de la alcaldía Cuauhtémoc; seis de los detenidos cuentan con registros en el Sistema Penitenciario por Delitos contra la salud, Robo agravado y Homicidio calificado.

El operativo se realizó del 01 al 05 de septiembre del presente año, a los imputados les aseguraron un total de 311 dosis de marihuana.

Las primeras detenciones se realizaron en distintas calles de la colonia Centro donde detuvieron a cuatro hombres de 42, 41,27 y 26 años de edad y se aseguraron 57 bolsitas de plástico que contenían aparente marihuana; mientras que en la colonia Morelos fueron detenidos tres sujetos de 22, 20 y 17 años de edad, a quienes les confiscaron 65 envoltorios con el mismo vegetal.

En tanto, en las colonias Roma Norte, Tabacalera y Felipe Pescador, los oficiales detuvieron a cuatro sujetos de dos de 40, 33 y 25, años de edad con 65 dosis de la hierba verde.

También detuvieron a siete masculinos de 49, 46, 45, dos de 32, 30 y 21 años de edad en las colonias Guerrero, Ex Hipódromo de Peralvillo y Doctores, a quienes, en conjunto les decomisaron 124 dosis de posible marihuana.

Cabe mencionar que, tras un cruce de información se tuvo conocimiento que seis de los detenidos cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: uno de los detenidos de 40 años de edad, de la colonia Morelos, registra cinco ingresos en los años 2003, 2004, 2009, 2010 y 2015, todos por Robo agravado calificado.

El detenido de 49 años de edad, de la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, tiene dos ingresos en 1999 y 2007, ambos por Homicidio calificado. El sujeto de 21 años de edad registra un ingreso al mencionado sistema por Robo calificado en este año; mientras que el otro de los detenidos de 40 años de edad cuenta con una estancia por Robo en 2025, y el de 41, así como el de 32 años de edad cuentan con un ingreso respectivamente por Delitos contra la salud.

