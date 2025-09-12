Martha Lidia Pérez Gumecindo, abogada veracruzana designada por Claudia Sheinbaum como la nueva comisionada Nacional de Búsqueda, es maestra en Derecho Procesal Penal y Criminología, y cuenta con certificaciones en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

De acuerdo con su perfil, Pérez Gumecindo ha desarrollado a lo largo de su carrera metodologías específicas para la investigación de desapariciones, incluyendo la implementación de la Plataforma Digital de Análisis de Investigación Criminal, que permite estandarizar criterios y garantizar investigaciones más efectivas.

Su experiencia laboral la llevó a trabajar de manera directa y cercana con familias, colectivos y víctimas, integrando un enfoque humanista y de derechos humanos en todas sus funciones.

Es autora del curso de Identificación y Manejo Digno de Restos Humanos, diseñado para la aplicación del Protocolo Homologado de Investigación con atención sicosocial.

En la Fiscalía Especializada de Veracruz ocupó diversos cargos, entre ellos fiscal de Investigaciones Ministeriales, fiscal Regional de la Zona Centro y fiscal Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas.

Pérez Gumecindo también se desempeñó como titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República y fiscal supervisora.

Resultados en casos históricos

Sus resultados incluyen la judicialización de casos históricos de desaparición de personas y delitos conexos, como delincuencia organizada y trata de personas, en los que logró combinar capacidad operativa con sensibilidad a las víctimas.

Durante su trayectoria, Pérez Gumecindo impulsó esquemas de coordinación interinstitucional que consolidaron mecanismos para garantizar investigaciones efectivas con perspectiva de derechos humanos.