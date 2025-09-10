Más Información

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó, no tiene seguro vigente; venció en junio

Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia

Explosión de pipa deja 3 muertos, reporta Brugada; hay 70 heridos

Silza de Grupo Tomza, empresa dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa

Suspenden, por ahora, captura contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol

Ya hay acuerdo entre palcohabientes y el estadio Banorte; podrán ingresar al Mundial sin costo extra

El exsecretario de Marina durante la administración pasada, Rafael Ojeda, fue un “alfil muy útil” para el expresidente morenista Andrés Manuel López Obrador porque permitió muchas cosas que en otros sexenios no hubieran ocurrido, afirmó el especialista en Seguridad, Víctor Hernández, en el programa Con los de Casa con el Director General Editorial de , David Aponte, y los columnistas Héctor de Mauleón y Maite Azuela.

“Ojeda fue un secretario muy dócil. Hubo un intento por absorber la Secretaría de Marina en Sedena, con una reforma en 2022 a la Ley Orgánica del Ejército. Y Ojeda fue un alfil útil para López Obrador, porque permitió muchas cosas a Sedena que en otros sexenios no hubieran ocurrido”, mencionó.

Durante su intervención, expresó que fue muy llamativo que el almirante denunciara el en calidad “de víctima”, cuando, dijo, el secretario de Marina es el comandante de la tercera Fuerza Armada más grande del país, tan solo por debajo de la Policía de la Ciudad de México y el Ejército.

“Pensar que un individuo, que comanda batallones de infantería de Marina y unidades de fuerzas especiales, tiene la necesidad de ir y denunciar como cualquier persona que le roban la cartera nos habla de una crisis en el derecho del uso de la fuerza”, comentó.

Héctor de Mauleón con Víctor Hernández, David Aponte y Maite Azuela en Con los de Casa este miércoles 10 de septiembre de 2025
Sobre los titulares del Ejecutivo, Víctor Hernández consideró que no son “comandantes supremos de las ” sino “porristas” de las Fuerzas Armadas porque, expuso, ningún expresidente “ha metido mano” en la estructura de esta institución.

Sobre los recientes fallecimientos de marinos presuntamente implicados en delitos de huachicol fiscal, aseveró que se están matando rápido entre ellos para que no puedan hablar. Además, enfatizó que estos decesos coinciden con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México.

Por su parte, Héctor de Mauleón dijo que se puso “la soga al cuello” al repetir tantas veces que no ocurre nada en el país sin que el presidente lo sepa. Por tanto, condenó que “o fue cómplice o fue absolutamente inepto” al no percatarse del avance del imperio criminal durante su gobierno.

