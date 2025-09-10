El exsecretario de Marina durante la administración pasada, Rafael Ojeda, fue un “alfil muy útil” para el expresidente morenista Andrés Manuel López Obrador porque permitió muchas cosas que en otros sexenios no hubieran ocurrido, afirmó el especialista en Seguridad, Víctor Hernández, en el programa Con los de Casa con el Director General Editorial de EL UNIVERSAL, David Aponte, y los columnistas Héctor de Mauleón y Maite Azuela.

“Ojeda fue un secretario muy dócil. Hubo un intento por absorber la Secretaría de Marina en Sedena, con una reforma en 2022 a la Ley Orgánica del Ejército. Y Ojeda fue un alfil útil para López Obrador, porque permitió muchas cosas a Sedena que en otros sexenios no hubieran ocurrido”, mencionó.

Durante su intervención, expresó que fue muy llamativo que el almirante denunciara el huachicol fiscal en calidad “de víctima”, cuando, dijo, el secretario de Marina es el comandante de la tercera Fuerza Armada más grande del país, tan solo por debajo de la Policía de la Ciudad de México y el Ejército.

“Pensar que un individuo, que comanda batallones de infantería de Marina y unidades de fuerzas especiales, tiene la necesidad de ir y denunciar como cualquier persona que le roban la cartera nos habla de una crisis en el derecho del uso de la fuerza”, comentó.

Héctor de Mauleón con Víctor Hernández, David Aponte y Maite Azuela en Con los de Casa este miércoles 10 de septiembre de 2025

Sobre los titulares del Ejecutivo, Víctor Hernández consideró que no son “comandantes supremos de las Fuerzas Armadas” sino “porristas” de las Fuerzas Armadas porque, expuso, ningún expresidente “ha metido mano” en la estructura de esta institución.

Sobre los recientes fallecimientos de marinos presuntamente implicados en delitos de huachicol fiscal, aseveró que se están matando rápido entre ellos para que no puedan hablar. Además, enfatizó que estos decesos coinciden con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México.

Por su parte, Héctor de Mauleón dijo que López Obrador se puso “la soga al cuello” al repetir tantas veces que no ocurre nada en el país sin que el presidente lo sepa. Por tanto, condenó que “o fue cómplice o fue absolutamente inepto” al no percatarse del avance del imperio criminal durante su gobierno.

