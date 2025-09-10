El pleno del Senado de la República aprobó el decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Constitución en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional, que fue calificado por la oposición como un “parche legislativo” por la omisión de la reforma de septiembre de 2024, cuando este cuerpo de seguridad quedó adscrito a las fuerzas armadas.

Durante la sesión ordinaria vespertina, en vísperas del puente patrio de seis días, el debate legislativo en este tema derivó en acusaciones y señalamientos entre la oposición y el oficialismo respecto al llamado “huachicol fiscal” y la muerte de varios marinos y funcionarios vinculados con este caso.

La reforma impulsada por el senador Adán Augusto López, aprobada en fast track por 82 votos a favor, 24 en contra y una abstención, fue calificada por la oposición como “parche legislativo” porque los elementos de la Guardia Nacional, a diferencia de las Fuerzas Armadas, quedaron fuera del sistema de ascensos.

En tribuna, el senador por Morena, Enrique Inzunza, argumentó que “si bien la Constitución establece la obligación que esta cámara ratifique los nombramientos de coroneles y altos mandos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, dicha previsión hoy no contempla a la Guardia Nacional”.

De esta manera, la Cámara Alta además de ratificar los ascensos y promociones del personal militar, deberá hacer lo mismo con los miembros de la Guardia Nacional.

Sin embargo, el senador morenista, Óscar Cantón Zetina, hizo un mea culpa por los errores en la reforma de septiembre del 2024.

“Hay que reconocer cuando se ha cometido un error, lo importante es enmendarlo, y acerca de lo que han llamado prisa por legislar, lo estamos haciendo así porque en noviembre se van a dar a conocer lo que son los próximos ascensos, pero se empiezan a procesar desde ahora”.

Al respecto, senadores del PAN y PRI subrayaron que Morena y sus aliados siguen legislado con prisa, sobre las rodillas, lo que provoca errores, pero también criticaron la exposición de las fuerzas armadas al desprestigio producto de tareas que no debería desempeñar.

La senadora del PRI, Claudia Edith Anaya, indicó “yo ya le llamo la estulticia cotidiana de Morena, digo, aquí cuando no es una cosa es otra y nos la pasamos corrigiendo los errores que ustedes mismos cometen”.

Expuso que el gobierno de la 4T los está utilizando “para prácticamente todo, involucrándolos ya hasta en tareas de huachicol que los ha tiznado de corrupción internacional, todo lo que Morena toca lo tizna”.

Senadores del PAN criticaron el “parche legislativo” pero también señalaron que desde la creación de la Guardia Nacional advirtieron el riesgo de la presunta militarización de las tareas de seguridad.

“Reconocemos y respetamos a nuestras fuerzas armadas, pero desde el 2019, les dijimos que era un error sobreexponerlas haciéndolos los primeros respondientes en delitos del fuero federal”, indicó el senador Marko Cortés Mendoza.

Agregó que hoy “nuestras fuerzas armadas están enfrascadas en escándalos de corrupción y de complicidad con el crimen particularmente con el huachicol”.

Oposición afirma que muerte de marinos ligados a Aduanas no es una casualidad

Sugirió que la muerte del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez, el pasado 8 de septiembre y el accidente en la práctica de tiro del capitán Omar del Ángel Zúñiga, no fueron casualidades.

“Piensen mal y acertarán no se quitó la vida, no fue un accidente, los dos marinos fueron ejecutados para que callar evidencia, fueron ejecutados para proteger a los verdaderos jefes del huachicol en este país”, dijo el senador por Michoacán.

De inmediato, el oficialismo respondió y expuso que las fuerzas armadas no cargan con desprestigio alguno por unos cuantos elementos involucrados en hechos de corrupción.

Óscar Cantón Zetina, argumentó que “las erróneas decisiones, las malas conductas de unos cuantos no van a manchar el prestigio de décadas y de acciones contundentes apegadas a la ley de la mayoría de los miembros de esa Secretaría de Marina”.

