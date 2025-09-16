Más Información
La embajada de Canadá en México confirmó el encuentro del primer ministro, Mark Carney, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La embajada compartió que el Primer Ministro anunció que viajará a Ciudad de México, del 18 al 19 de septiembre "para profundizar la relación entre Canadá y México y reforzar la prosperidad de América del Norte".
"En México, el primer ministro Carney se reunirá con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para elevar y ampliar la relación bilateral, centrándose en la seguridad, la infraestructura, la inversión, la energía y el comercio", dijo.
Enfatizó que esta visita reforzará aún más la relación y proporcionará una mayor prosperidad y seguridad a trabajadores y empresas.
"El nuevo Gobierno de Canadá está diversificando y fortaleciendo sus relaciones comerciales con socios fiables para crear puestos de trabajo bien remunerados, hacer crecer nuestras industrias, asegurar nuevos mercados y construir cadenas de suministro más resiliente", destacó.
Este encuentro se da en el marco de los 80 años de relación México - Canadá y en la organización de la Copa FIFA 2026 junto con Estados Unidos.
