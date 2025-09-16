La embajada de Canadá en México confirmó el encuentro del primer ministro, Mark Carney, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La embajada compartió que el Primer Ministro anunció que viajará a Ciudad de México, del 18 al 19 de septiembre "para profundizar la relación entre Canadá y México y reforzar la prosperidad de América del Norte".

"En México, el primer ministro Carney se reunirá con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para elevar y ampliar la relación bilateral, centrándose en la seguridad, la infraestructura, la inversión, la energía y el comercio", dijo.

Enfatizó que esta visita reforzará aún más la relación y proporcionará una mayor prosperidad y seguridad a trabajadores y empresas.

"El nuevo Gobierno de Canadá está diversificando y fortaleciendo sus relaciones comerciales con socios fiables para crear puestos de trabajo bien remunerados, hacer crecer nuestras industrias, asegurar nuevos mercados y construir cadenas de suministro más resiliente", destacó.

Este encuentro se da en el marco de los 80 años de relación México - Canadá y en la organización de la Copa FIFA 2026 junto con Estados Unidos.

