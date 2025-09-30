El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Adán Augusto López Hernández, aseguró que mantiene la conciencia tranquila frente a los señalamientos sobre posibles conflictos de interés y su actividad empresarial.

En entrevista, el coordinador parlamentario de Morena aclaró que ya no realiza otras actividades profesionales, excepto su negocio ganadero en Tabasco, del cual se encuentra al día con sus declaraciones fiscales y contribuciones.

Detalló que como empresario ganadero, al mes embarca en promedio 150 cabezas de ganado, actividad por la que este año ha tenido ingresos por 24 millones de pesos.

Lee también Hernán Bermúdez tenía concesión para la explotación de agua

Adán Augusto descartó que su figura sea vulnerable frente a los opositores por no vivir en la justa medianía.

“Todo el mundo, al menos en Tabasco, conoce mi estilo de vida. He hecho públicas mis declaraciones patrimoniales durante toda mi vida”, subrayó.

López Hernández sostuvo que la campaña en su contra no proviene de Morena, sino que forma parte de un ataque organizado contra el proyecto de la 4T, impulsado principalmente por sectores de la derecha y empresarios que buscan frenar los cambios estructurales, como la reforma judicial que busca acabar con privilegios y consolidar un nuevo Poder Judicial.

“Mire, viene de gentes, evidentemente a los que les duele, por ejemplo, que hoy haya un nuevo Poder Judicial, una reforma judicial. Hay que ver quiénes son los interesados en seguir como hacían antes, manejando a la Corte, a los juzgados, a los magistrados”, puntualizó.

Lee también Sheinbaum niega fuego amigo contra Adán Augusto

- ¿El ataque viene de la oposición?, se le cuestionó.

- Básicamente de sectores de la derecha, quienes no se dicen oposición política como tal, pero que son oposición, respondió.

-¿Empresarios?

-Hay de todo, claro, es una conjunción de intereses.

El líder parlamentario en el Senado señaló también que como secretario de Gobernación afectó intereses.

“Pues desde luego que en el segundo cargo más importante del país se afectan intereses y se acaban privilegios. Pues es parte de la operación de uno”, afirmó.

El senador tabasqueño insistió en que no dejará la coordinación de su grupo parlamentario, cargo para el que fue electo por sus compañeros legisladores, recalcó que seguirá desempeñando su cargo con normalidad.

Además, confirmó que mantiene su concentración en los asuntos legislativos y subrayó que se encuentra al día con el SAT, sin ningún reclamo pendiente.

🗣️ “Todo el mundo, al menos en Tabasco, conoce mi estilo de vida. He hecho públicas mis declaraciones patrimoniales durante toda mi vida”, Adán Augusto asegura que sus ingresos millonarios son lícitos como empresario ganadero



VIDEO: @gamboa_arzola | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/HAdpRmnL7b — El Universal (@El_Universal_Mx) September 30, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr