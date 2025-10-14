De cara la próxima revisión del T-MEC, Roberto Velasco va por fortalecer la cooperación bilateral y trilateral con Estados Unidos y Canadá, tras haber sido ratificado en el Senado como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Velasco delineó las prioridades estratégicas que impulsará en esta Subsecretaría, como la defensa y protección consular de los y las connacionales.

En el marco del T-MEC, mantendrá un diálogo permanente para fortalecer la integración económica, además de coadyuvar a una revisión exitosa de este tratado.

Indicó que con el Gobierno de Donald Trump se mantendrá un diálogo continuo, guiado por los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

El objetivo, dijo, es dar seguimiento a los acuerdos bilaterales para garantizar la estabilidad económica, mantener la buena cooperación en seguridad y migración y, sobre todo, proteger los derechos de connacionales.

Con Canadá refirió que México tiene una asociación estratégica integral, resultado de los encuentros entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney, orientada a construir una región más próspera, segura, inclusiva y sostenible.

Agregó que se dará seguimiento al Plan de Acción México-Canadá, como hoja de ruta para los próximos tres años.

Cabe señalar que Roberto Velasco se desempeñaba como jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, pero con las modificaciones al reglamento Interior de la Cancillería se elevó a Subsecretaría para América del Norte.

A nivel trilateral, la SRE mencionó que América del Norte es una de las regiones más dinámicas y competitivas a nivel global: "Se trabajará en reafirmar el compromiso de México con el fortalecimiento del comercio regional y con políticas que aseguren que el crecimiento económico se traduzca en bienestar social".

Además, con Canadá se fortalecerá la cooperación en movilidad laboral, en especial a través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales.

