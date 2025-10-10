Más Información
Alto el fuego en Gaza entra en vigor, afirma ejército israelí; crece esperanza para el final de la guerra
Revocan licencia y liquidan CIBanco, señalado por EU de posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero
"Hoy más que nunca contamos con el presidente Trump", dice María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz; le dedica premio
Adidas acuerda resarcimiento con comunidad oaxaqueña por plagio de huaraches artesanales; llegan a acuerdos con la marca
Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere
¿Qué ha pasado con el libro de Sheinbaum?; podrían leerse algunos fragmentos en la mañanera, adelanta
¿Cuánto dinero podrán recuperar los clientes de CIBanco ante liquidación de la institución financiera?
El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo este viernes que Canadá está negociando con Estados Unidos acuerdos sectoriales bilaterales y la realización de proyectos conjuntos como en el sector energético, que serán independientes de la revisión en 2026 del T-MEC.
"Estamos negociando con ellos (EU) acuerdos específicos sectoriales que se mantendrían con un T-MEC revisado", declaró Carney en un encuentro con medios de comunicación en Ottawa en el que citó en concreto "intensas negociaciones" sobre acero y aluminio.
Estos son dos sectores sobre los que Washington ha impuesto aranceles del 50 % a los productos procedentes de Canadá.
Lee también Plantean acuerdos diferentes al T-MEC
El líder canadiense indicó que EU ha decidido que sectores como el acero, aluminio, automóvil, productos madereros y farmacéuticos son "estratégicos" y están tomando medidas comerciales contra el resto del mundo para protegerlos.
Trump y Carney analizan comercio bilateral EU-Canadá
Carney, que esta semana se reunió en Washington con el presidente de EU, Donald Trump, para discutir el comercio bilateral, añadió que ha tenido varias conversaciones con el líder estadounidense "sobre la oportunidad para cooperar, y por supuesto también la competición, entre Canadá y EU".
"Estamos estudiando oportunidades donde la integración de nuestras dos economías sería más beneficiosas para los dos países, como en el sector de la energía donde hay una serie de posibles proyectos, incluido (el oleoducto) Keystone XL", añadió.
Lee también Informe del Congreso de EU señala a México de incumplir el T-MEC, revela sindicato
Durante su encuentro con Trump, el presidente estadounidense dejó la puerta abierta a sustituir el T-MEC norteamericano con acuerdos bilaterales con Canadá y México cuando el tratado se revise en 2026.
"Podríamos renegociarlo y eso sería bueno, o podríamos hacer acuerdos diferentes. Si queremos, podemos hacer acuerdos diferentes. Podemos llegar a acuerdos que son mejores para los países individuales", indicó Trump.
Melania Trump anuncia regreso de niños ucranianos con sus familias tras negociar directamente con Putin
sg/mcc