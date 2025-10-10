Más Información

Alto el fuego en Gaza entra en vigor, afirma ejército israelí; crece esperanza para el final de la guerra

Revocan licencia y liquidan CIBanco, señalado por EU de posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero

Sheinbaum confirma dos fallecidos por lluvias; presupuesto para emergencias asciende a 19 mil mdp

"Hoy más que nunca contamos con el presidente Trump", dice María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz; le dedica premio

Adidas acuerda resarcimiento con comunidad oaxaqueña por plagio de huaraches artesanales; llegan a acuerdos con la marca

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere

Grupo México lamenta rechazo de Citi a su oferta por Banamex, pero es respetuoso de la decisión

¿Qué ha pasado con el libro de Sheinbaum?; podrían leerse algunos fragmentos en la mañanera, adelanta

¿Cuánto dinero podrán recuperar los clientes de CIBanco ante liquidación de la institución financiera?

FGR delinea la estructura del contrabando de combustible

Suman 48 municipios afectados por lluvias y desbordamientos de ríos en Veracruz

“Fue como ver el fin del mundo”; la voz de un sobreviviente de la pipa de Puente de la Concordia

El primer ministro canadiense, , dijo este viernes que Canadá está negociando con Estados Unidos acuerdos sectoriales bilaterales y la realización de proyectos conjuntos como en el sector energético, que serán independientes de la revisión en 2026 del .

"Estamos negociando con ellos (EU) acuerdos específicos sectoriales que se mantendrían con un T-MEC revisado", declaró Carney en un encuentro con medios de comunicación en en el que citó en concreto "intensas negociaciones" sobre acero y aluminio.

Estos son dos sectores sobre los que Washington ha impuesto aranceles del 50 % a los productos procedentes de Canadá.

El líder canadiense indicó que EU ha decidido que sectores como el acero, aluminio, automóvil, productos madereros y farmacéuticos son "estratégicos" y están tomando medidas comerciales contra el resto del mundo para protegerlos.

Mark Carney, primer ministro canadiense, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, durante su encuentro en la Oficina Oval en Washington. Foto: Shawn Thew / EFE
Mark Carney, primer ministro canadiense, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, durante su encuentro en la Oficina Oval en Washington. Foto: Shawn Thew / EFE

Trump y Carney analizan comercio bilateral EU-Canadá

Carney, que esta semana se reunió en Washington con el presidente de EU, Donald Trump, para discutir el comercio bilateral, añadió que ha tenido varias conversaciones con el líder estadounidense "sobre la oportunidad para cooperar, y por supuesto también la competición, entre Canadá y EU".

"Estamos estudiando oportunidades donde la integración de nuestras dos economías sería más beneficiosas para los dos países, como en el sector de la energía donde hay una serie de posibles proyectos, incluido (el oleoducto) Keystone XL", añadió.

Durante su encuentro con Trump, el presidente estadounidense dejó la puerta abierta a sustituir el T-MEC norteamericano con acuerdos bilaterales con Canadá y México cuando el tratado se revise en 2026.

"Podríamos renegociarlo y eso sería bueno, o podríamos hacer acuerdos diferentes. Si queremos, podemos hacer acuerdos diferentes. Podemos llegar a acuerdos que son mejores para los países individuales", indicó Trump.

sg/mcc

