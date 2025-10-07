Más Información

El Comité Independiente de Expertos Laborales sobre México (, en inglés) del Congreso estadounidense acusó a las autoridades mexicanas de incumplir sus obligaciones laborales bajo el , reveló este martes el Sindicato United Auto Workers (UAW).

UAW explicó en un comunicado que el Comité del Congreso determinó en un nuevo enviado a legisladores que "el T-MEC es un fracaso" si se mide el éxito del acuerdo "por la reducción de la brecha salarial entre los trabajadores mexicanos y sus homólogos norteamericanos”.

"Un acuerdo exitoso debía frenar la pérdida de empleos en Estados Unidos y reducir la brecha salarial entre los trabajadores estadounidenses y mexicanos, que durante décadas ha provocado cientos de miles de despidos en EU y ha mantenido deprimidos los salarios en México", indicó el comité.

El sindicato estadounidense, uno de los mayores y más influyentes en el país, aplaudió las conclusiones del informe y recordó que en 2026 el T-MEC deberá ser revisado, por lo que solicitó un nuevo acuerdo que beneficie a los trabajadores y deje de enfrentar a mexicanos y estadounidenses.

Acusan a las autoridades mexicanas de una brecha salarial entre trabajadores estadunidenses y mexicanos. Foto: iStock
Acusan a las autoridades mexicanas de una brecha salarial entre trabajadores estadunidenses y mexicanos. Foto: iStock

Sindicato de EU pide reforma del sistema comercial

La UAW pidió "una reforma completa de un sistema comercial roto. Necesitamos una nueva generación de acuerdos comerciales que pongan a los trabajadores en primer lugar", señalaron.

"Un acuerdo justo debe dar voz a los trabajadores, elevar los estándares en lugar de promover una carrera hacia el abismo y consagrar el principio de igual salario por igual trabajo a través de las fronteras", continuó el sindicato mayoritario en el sector del automóvil.

El IMLEB fue creado por la ley de implementación del T-MEC de EU en enero de 2020 y establecido por el Congreso para vigilar y evaluar la implementación de las reformas laborales en México ligadas al capítulo de trabajo del acuerdo.

El organismo emite informes y recomendaciones de forma periódica al Congreso sobre el nivel de cumplimiento de México de sus obligaciones bajo el T-MEC.

sg/mcc

